Das österreichische Unternehmen Palfinger gehört zu den Weltmarktführern für innovative Kran- und Hebelösungen. Ich hatte die Gelegenheit, auf der Finanzmesse Invest in Stuttgart am Stand Dr. Reuter mit dem Unternehmensvertreter Herrn Roither ein Interview zu führen. Was ist das Besondere an der Palfinger-Aktie und wie sind die weiteren Aussichten? Krisen gut gemeistert Das vergangene Geschäftsjahr war laut Herrn Roither sehr anspruchsvoll, dennoch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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