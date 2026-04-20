Die Aktie des Halbleiterherstellers Taiwan Semiconductor Manufacturing konnte nach unserem letzten Update vor zwei Wochen wieder deutlich an Fahrt gewinnen. Die jüngsten Quartalszahlen unterstreichen die operative Stärke und nähren Erwartungen an weiteres Wachstum des taiwanesischen Konzerns in einem sich wandelnden Halbleitermarkt. Deutlicher Kursanstieg nach starken Quartalszahlen Die Anteilsscheine von TSMC legten im April bisher knapp zweistellig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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