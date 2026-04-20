Zuletzt nahmen wir hier am 14. April die ITM Power-Aktie unter technischer Betrachtung unter die Lupe und erwarteten einen Lauf bis zur Marke von 2 €, was einer damaligen Performance von +78% entsprach. Damals knapp über der 1-€-Marke notierend, steht das zuletzt benannte Ziel der 2-€-Marke noch aus. Die Rally-Bewegung hielt dennoch weiter an, und so schossen die Notierungen allein in der Vorwoche in Summe um +107% empor. 2-€-Marke als Zwischenziel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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