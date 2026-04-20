Wer mit Maus oder Trackpad etwas mittels Rechtsklick einfügen will, kann das in Teams gerade nicht. Der Grund ist ein Bug im Browser Edge. Das kannst du tun. Die standardmäßige Einfügen-Funktion über das Rechtsklick-Menü von Microsoft Teams streikt. Betroffen sind Nutzer der Desktop-App unter Windows, aber auch unter macOS. Wenigstens hat Microsoft bereits die Ursache identifiziert und arbeitet laut eigenen Angaben an der Lösung. Was genau das Problem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n