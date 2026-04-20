Mainz (ots) -176 Hörakustikerinnen und Hörakustiker aus ganz Deutschland haben im Jahrgang 2025/2026 ihre Meisterprüfung bei der Handwerkskammer Rheinhessen bestanden. Die meisten von ihnen nahmen am Samstag, dem 18. April 2026, in Mainz ihren Meisterbrief persönlich entgegen. Im Kulturzentrum (KUZ) am Rhein feierten die neuen Meisterinnen und Meister mit 500 Gästen ihren Erfolg. Darunter waren zahlreiche Ehrengäste, zu ihnen zählten der Mainzer SPD-Bundestagsabgeordnete Daniel Baldy, die Vorsitzende der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Mainz Heike Strack und der Vorstand der IKK Südwest Daniel Schilling.In seinem Grußwort würdigte Eberhard Schmidt, Präsident der Bundesinnung der Hörakustiker KdöR (biha), die Meisterleistung: "Im Namen des gesamten Hörakustiker-Handwerks gratuliere ich Ihnen herzlichst zur bestandenen Meisterprüfung." Gleichzeitig betonte er die mit dem Meisterbrief verbundene Verantwortung: "Als Meisterinnen und Meister tragen Sie zukünftig die Verantwortung dafür, dass junge Menschen im Rahmen der dualen Ausbildung unser Handwerk erlernen können."Als Höhepunkt der Feier übergab Hans-Jörg Friese, Präsident der Handwerkskammer Rheinhessen, den Meisterinnen und Meistern ihre Urkunden und erhob sie in den Meisterstand. Monika Oberhauser aus Train wurde als Jahrgangsbeste ausgezeichnet.Der Meisterbrief ermöglicht den Absolventinnen und Absolventen ihr eigenes Hörakustiker-Unternehmen zu eröffnen und selbst junge Menschen auszubilden. Zudem steht ihnen das Studium der Hörakustik offen: vom Meister zum Master.Pressekontakt:Sabine Weiler-Bion (biha), weiler-bion@biha.deOriginal-Content von: Bundesinnung der Hörakustiker KdöR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/70547/6258974