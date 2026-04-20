© Foto: Fang Dongxu/Utuku - picture alliance / ROPIAlibaba investiert massiv in künstliche Intelligenz und treibt neue Modelle voran. Analysten sehen großes Potenzial - und wachsenden Druck im Wettbewerb.Der chinesische Tech-Konzern Alibaba treibt seine Investitionen in künstliche Intelligenz mit hohem Tempo voran. Neue Modelle und Anwendungen sorgen dafür, dass die Aktie im April um mehr als 14 Prozent gestiegen ist. Analysten werten den Kurs als klare strategische Ansage im globalen KI-Wettlauf. Brian Tycangco von Stansberry Research sagt: "Alibabas Ansatz, über eine breite Palette an KI-Modellen zu verfügen, ist ein kluger strategischer Schachzug." Ein einzelnes, überdimensioniertes Modell sei oft zu teuer und für viele Anwendungen …Den vollständigen Artikel lesen
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