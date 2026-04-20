Highlights:

- Übernahme der Produktionsanlage für Biocarbon-Pellets von Elkem ASA in Saguenay, Québec, sowie aller damit verbundenen Sachanlagen

- Abschluss einer Abnahmevereinbarung mit Elkem ASA über 62.500 Tonnen Biocarbon über einen Zeitraum von fünf Jahren (12.500 Tonnen pro Jahr)

- Übertragung des geistigen Eigentums im Zusammenhang mit der Produktion von Biocarbon-Pellets

TORONTO, ON / ACCESS Newswire / 20. April 2026 / CHAR Technologies Ltd. ("CHAR Tech" oder das "Unternehmen") (TSXV:YES) (OTC:CTRNF) (FWB:68K), ein führender Anbieter nachhaltiger Biomasse-Energielösungen, gab heute bekannt, dass es die bereits am 16. April 2026 angekündigte Asset-Übernahme mit Elkem ASA ("Elkem") (OSE:ELK), einem weltweit führenden Anbieter fortschrittlicher siliziumbasierter Materialien, zum Erwerb der Biocarbon-Assets von Elkem (die "Übernahme") abgeschlossen hat. Die Übernahme umfasst die physische Pilot- und Demonstrationsproduktionsanlage in Saguenay, Québec, geistiges Eigentum sowie damit verbundene Verbindlichkeiten. Im Zusammenhang mit der Übernahme wurde zudem eine endgültige Biocarbon-Abnahmevereinbarung und eine damit verbundene Royalty-Vereinbarung mit Elkem geschlossen, die eine Liefermenge von 62.500 Tonnen über fünf Jahre hinweg mit 12.500 Tonnen pro Jahr sicherstellt.

Eine Beschreibung der Bedingungen der Übernahme findet sich in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 16. April 2026, die auf SEDAR+ verfügbar ist.

Hintergrund

Die Anlage in Saguenay, Québec, wurde ursprünglich im Jahr 2022 als Pilot- und Demonstrationsanlage errichtet, in der Elkem sein firmeneigenes Verfahren zur Herstellung von Biocarbon-Pellets entwickelte, um den spezifischen Anforderungen der Ferrosiliziumproduktion in Lichtbogenöfen gerecht zu werden. Zuletzt produzierte die Anlage Mengen für einen industriellen Test von Biocarbon, die erfolgreich im Lichtbogenofen von Elkem Métals eingesetzt wurde, der sich in der Nähe der Biocarbon-Produktionsanlage befindet. Der Standort ist nun bereit für kommerzielle Erweiterungen, um die Produktion von bis zu 15.000 Tonnen pelletiertem Biocarbon pro Jahr zu ermöglichen. Nach der Erweiterung wird die Anlage dann die Rohbiokohle von CHAR Tech zu Biocarbon-Pellets verarbeiten, die für die Dekarbonisierung in der Schwerindustrie geeignet sind, mit besonderem Schwerpunkt auf der Unterstützung der Ferrosiliziumproduktion.

Die Abnahmevereinbarung über 62.500 Tonnen Biocarbon über einen Zeitraum von fünf Jahren mit dem weltweit führenden Materialhersteller Elkem verschafft CHAR Tech langfristige Umsatzsicherheit auf Unternehmensebene sowie die Flexibilität, die erworbene Anlage und die Abnahme mit Rohbiokohle und Biocarbon zu versorgen, die im Rahmen der wachsenden Projektpipeline des Unternehmens, einschließlich Saint-Félicien, Lake Nipigon und zukünftiger Entwicklungen, produziert werden.

Strategische Begründung

Wie in der Pressemitteilung vom 16. April 2026 beschrieben, identifizierte Elkem CHAR Tech als den richtigen strategischen Partner, um seine Forschung und Entwicklung im Bereich Biocarbon in skalierbare kommerzielle Aktivitäten zu überführen. Die nachgewiesene Erfolgsbilanz von CHAR Tech bei der Inbetriebnahme und dem Betrieb von Biocarbon-Produktionsanlagen, insbesondere seiner kommerziellen Anlage in Thorold, Ontario, gab Elkem die Gewissheit, dass sein firmeneigenes geistiges Eigentum und die eigens errichtete Anlage in Saguenay von einem Betreiber vorangetrieben werden, der über das technische und betriebliche Knowhow verfügt, um das volle kommerzielle Potenzial auszuschöpfen. Diese Vereinbarung versetzt beide Unternehmen in die Lage, von den wachsenden Marktchancen im Bereich der industriellen Dekarbonisierung zu profitieren.

Die Nutzung von Biocarbon bleibt ein wichtiger Pfeiler in Elkems Dekarbonisierungsstrategie. Durch den Fünfjahres-Liefervertrag sichert sich Elkem eine zuverlässige Quelle für Biocarbon für seine kanadischen und europäischen Schmelzwerke aus der expandierenden Produktionsplattform von CHAR Tech, die über die Technologie, Kapazität und kommerzielle Infrastruktur verfügt, um in großem Maßstab zu liefern.

"CHAR Tech freut sich sehr über die Partnerschaft mit Elkem, um deren Biocarbon-Investition in Saguenay in den kommerziellen Betrieb zu überführen. Das Potenzial für die Energiewende in Quebec ist außergewöhnlich, und wir sind entschlossen, einen wesentlichen Beitrag dazu zu leisten. Für unsere Aktionäre ist dies genau die Art von wertsteigerndem Wachstum, die unseren Weg zu kommerziellen Erträgen aus mehreren Anlagen beschleunigt." - Andrew White, Chief Executive Officer, CHAR Tech.

"Elkems Strategie konzentriert sich darauf, technologiegetriebene Lösungen und wegweisende Forschung und Entwicklung zu nutzen, um die industrielle Dekarbonisierung voranzutreiben. Die Übertragung unseres Biocarbon-Betriebs in Saguenay an CHAR Tech ist ein wichtiger Meilenstein, der es uns ermöglicht, unseren validierten Biocarbon-Prozess zu skalieren und eine konsistente Versorgung für unsere weltweiten Aktivitäten sicherzustellen. Diese Partnerschaft stärkt Elkems Engagement für die Herstellung von Produkten auf Siliziumbasis mit dem geringstmöglichen CO2-Fußabdruck, unterstützt direkt unsere ESG-Ziele und schafft nachhaltigen Wert für unsere Kunden und Aktionäre", sagte Charles Tremblay, Werksleiter von Elkem in Chicoutimi.

Wie in der Mitteilung vom 16. April 2026 bekannt gegeben, unterstützt Bioveld Canada, eine Tochtergesellschaft der BMI Group, die Übernahme und die Modernisierung der Anlage in Saguenay durch die Bereitstellung eines Darlehens an CHAR Tech (das "Darlehen"). Eine Beschreibung der Bedingungen des Darlehens findet sich in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 16. April 2026, die auf SEDAR+ verfügbar ist.

"BMI ist stolz darauf, die Expansion von CHAR Tech nach Québec sowohl als Finanzpartner als auch als strategischer Verbündeter beim Aufbau einer nordamerikanischen Biocarbon-Lieferkette mit direkten Verbindungen zu den europäischen Märkten zu unterstützen. Dies ist genau die Art einer vertikal integrierten Energiewende-Chance, für deren Förderung BMI gegründet wurde, und durch das Projekt von BMI im Hafen von Baie-Comeau freuen wir uns darauf, gemeinsam mit CHAR Tech zu wachsen, während das Unternehmen kanadischen Biocarbon mit geringem CO2-Ausstoß in kommerziellem Maßstab bringt und auf den globalen Märkten einführt." - Paul Veldman, Chief Executive Officer, The BMI Group und Bioveld Canada.

Über Elkem ASA

Mit einer starken Erfolgsbilanz seit 1904 ist Elkem einer der weltweit führenden Anbieter von fortschrittlichen Materialien auf Siliziumbasis, die eine bessere und nachhaltigere Zukunft gestalten. Das Unternehmen entwickelt Silikone, Siliziumprodukte und Kohlenstofflösungen durch die Kombination von natürlichen Rohstoffen, erneuerbarer Energie und menschlichem Erfindungsreichtum. Elkem wurde vom CDP mit der Bestnote A in den Bereichen Wald und Wassersicherheit sowie mit der Note B im Bereich Klimawandel ausgezeichnet. Elkem ist an der Osloer Börse notiert (Ticker: ELK), wo das Unternehmen auch im ESG-Index gelistet ist. www.elkem.com

Über CHAR Technologies Ltd.

CHAR Tech (TSXV:YES; OTC:CTRNF; FWB:68K) ist ein kanadisches Cleantech-Unternehmen, das neuartige Hochtemperatur-Pyrolyse-Systeme ("HTP") entwickelt, mit denen nicht vermarktbares Holz und organische Abfälle zu zwei erneuerbaren Energiequellen verarbeitet werden: erneuerbares Erdgas oder grüner Wasserstoff sowie fester Biocarbon, der als klimaneutraler Ersatz für metallurgische Kohle dient.

Die HTP-Plattform von CHAR Tech treibt auch eine neue vertikale Entwicklung voran, die sich auf die dauerhafte Zerstörung von PFAS in Klärschlamm aus Abwasser konzentriert. Das System arbeitet bei Temperaturen, die ausreichen, um langkettige fluorierte Verbindungen abzubauen, und ermöglicht es Kommunen und Industriebetrieben, PFAS zu beseitigen und gleichzeitig Klärschlamm in Energie und kohlenstoffarme feste Produkte umzuwandeln.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Andrew White

Chief Executive Officer

CHAR Technologies Ltd.

E:andrew.white@chartechnologies.com

T: 866 521-3654

Galen Cranston

Director of Stakeholder Relations

CHAR Technologies Ltd.

E:gcranston@chartechnologies.com

T: 647-546-5633

Website: www.chartechnologies.com

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen enthalten "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze ("zukunftsgerichtete Aussagen") über CHAR und dessen Geschäftstätigkeit und Betrieb. Die Wörter "können", "würden", "werden", "beabsichtigen", "voraussehen", "erwarten" und ähnliche Ausdrücke in Bezug auf CHAR Tech sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zum Zeitpunkt der Fertigstellung der gesamten Anlage, zur Sicherung der Projektfinanzierung, zu Erwartungen hinsichtlich der Abnahmevereinbarungen, zu zukünftigen Plänen, zum Betrieb und zu Aktivitäten, zu Erwartungen hinsichtlich der Produktionssteigerung sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Solche Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten und Absichten von CHAR Tech in Bezug auf zukünftige Ereignisse sowie die derzeit verfügbaren Informationen des Unternehmens wider und unterliegen bestimmten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen. Dazu zählen unter anderem jene Risikofaktoren, die in den Offenlegungsdokumenten von CHAR Tech beschrieben oder genannt werden, die bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in bestimmten kanadischen Provinzen eingereicht wurden, einschließlich der Management's Discussion & Analysis vom 27. Januar 2026 für das am 30. September 2025 endende Geschäftsjahr, die unter dem Unternehmensprofil von CHAR Tech auf www.sedarplus.ca abrufbar sind. Alle derartigen zukunftsgerichteten Informationen unterliegen in ihrer Gesamtheit ausdrücklich diesem Vorbehalt. Darüber hinaus übernimmt CHAR Tech keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit solcher zukunftsgerichteten Informationen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und CHAR Tech übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

QUELLE: CHAR Technologies Ltd.

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