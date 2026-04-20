Eli Lilly steht laut Bericht vor einem Milliarden-Deal für Kelonia Therapeutics. Der mögliche Zukauf würde zeigen, dass der Konzern längst das nächste Wachstum jenseits des Abnehm-Booms sucht. Eli Lilly steht laut Wall Street Journal kurz vor der Übernahme von Kelonia Therapeutics. Der Deal könnte mit mehr als zwei Milliarden US-Dollar bewertet werden. Dem Bericht zufolge sind auch meilensteinabhängige Zahlungen im Gespräch. Kelonia entwickelt eine neuartige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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