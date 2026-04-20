Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Risikoassets dominierten erneut die zurückliegende Woche, wenngleich das Bild differenziert ausfällt, so die DekaBank. Staatsanleihen aus Italien (BTPs) und Frankreich (OATs) hätten überproportional vom Risikoappetit sowie von deutlich überzeichneten Neuemissionen profitiert. Das mittlere Segment - Non-Preferred Senior, Corporate IG und Bundesanleihen - zeige eine bemerkenswert enge Konvergenz und spiegele den kombinierten Effekt aus Renditerückgängen und Spread-Einengung wider. Auffällig sei das untere Ende: Covered Bonds und EUR-High Yield hätten nahezu gleichauf gelegen, trotz fundamental gegensätzlicher Risikoprofile. Dieses Bild reflektiere die begrenzte Spreadvolatilität von Covered Bonds, während EUR-High Yield trotz hoher Risikoprämien von phasenweiser Risikoaversion zurückgehalten worden sei. (20.04.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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