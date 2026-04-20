Das kanadische Startup Mangrove Lithium hat in in Delta in der Provinz British Columbia seine erste kommerzielle Lithiumraffinerie eröffnet. Das von BMW unterstützte Jungunternehmen kann dort Spodumen-Konzentrat in hochreines, batterietaugliches Lithiumhydroxid umwandeln. Mangrove Lithium entstand als Spin-off der University of British Columbia. In der deutschen Autobranche ist das 2017 gegründete Jungunternehmen spätestens ein Begriff, seit BMW ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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