BK World hat im neuen Gewerbegebiet Münchheide V in Willich eine weitere vollautomatisierte Lounge als Teil des größten EV-Ladehubs der Region eröffnet. 50 Ladepunkte mehrerer Betreiber sollen für E-Autos aller Marken zur Verfügung stehen. Die A44 verbindet den Raum Mönchengladbach mit dem Düsseldorfer Norden und ist somit eine wichtige Pendelstrecke vom Niederrhein in die beiden Großstädte. Auf einem 4.500 Quadratmeter großen Gelände an der Akira-Okada-Straße ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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