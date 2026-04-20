Manche Börsengeschichten wirken im Nachhinein fast zu gut, um wahr zu sein. Die Aktie von Nektar Therapeutics ist derzeit genau so eine Story - und für Mitglieder des No Brainer Club sogar eine mit Ansage. Als der NBC die Aktie damals erstmals 2023 vorstellte, lag der Kurs bereinigt um die letztes Jahr erfolgte Aktienzusammenlegung bei unter 8 US-Dollar. Die Einschätzung war klar: Hier könnte sich eine der spektakulärsten Biotech-Neubewertungen der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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