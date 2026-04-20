Medienmitteilung







Leadec schließt Geschäftsjahr 2025 erfolgreich ab - verlässliche Ergebnisse in volatilen Zeiten

Stuttgart/Deutschland, 20.04.2026 - Leadec hat im Geschäftsjahr 2025 seinen Umsatz währungsbereinigt um mehr als fünf Prozent auf über 1,35 Mrd. Euro gesteigert. Das operative Ergebnis entwickelte sich positiv. Entscheidend zum Umsatzwachstum beigetragen haben Lösungen für Dekarbonisierung und Kreislaufwirtschaft sowie die breite Aufstellung in verschiedenen Branchen und in 16 Ländern.

Trotz der herausfordernden Marktlage hat die Leadec-Gruppe im Geschäftsjahr 2025 ihren Umsatz währungsbereinigt um mehr als fünf Prozent auf über 1,35 Mrd. Euro gesteigert. Ein konsequentes Kostenmanagement, der kontinuierliche Ausbau der Digitalisierung sowie umfassende Produktivitätsprogramme waren wesentliche Faktoren für die positive Ergebnisentwicklung.

"2025 konnten wir unseren Umsatzanteil in neuen Kundensegmenten wie industrielle Technologien und Warenverteilzentren ausbauen. Gleichzeitig bleibt die Automobilindustrie ein wichtiger Kernmarkt, in dem wir unsere langjährige Erfahrung und technische Kompetenz einbringen. Perspektivisch erwarten wir hier einen steigenden Outsourcing-Bedarf - sowohl durch neue Marktteilnehmer aus China als auch durch europäische Hersteller, die ihre Wertschöpfungsstrukturen weiter flexibilisieren", sagt Markus Glaser-Gallion, CEO der Leadec-Gruppe.

Europa und Amerika sorgen für stabile Umsätze

Im europäischen Kernmarkt lagen die Umsätze von Leadec leicht über dem Vorjahresniveau. Das starke Geschäft in Osteuropa und die 2025 neu erworbenen Gesellschaften in Spanien trugen entscheidend dazu bei. Hervorragend war die Geschäftsentwicklung in Amerika, insbesondere in den USA und Brasilien wurden sehr gute Ergebnisse erzielt. In Asien zeigte sich ein differenziertes Bild: Während sich das Geschäft in Indien 2025 vielversprechend entwickelte, bleibt der Markt in China schwierig.

"Unsere multiregionale Aufstellung ist ein wesentlicher Grund für die Stabilität und Resilienz unseres Unternehmens. Die Geschäftstätigkeit in 16 Ländern und unterschiedlichen Branchen ermöglicht es uns, Schwankungen in einzelnen Märkten gezielt auszugleichen", erklärt Markus Glaser-Gallion.

Im Fokus: Nachhaltigkeit und Arbeitssicherheit

Mit den "Green Factory Solutions" unterstützt Leadec seine Kunden bei der Erreichung ihrer Umwelt- und Klimaziele. Diese umfassen unter anderem die Optimierung des Energiemanagements in Fabriken, Installation von Batteriespeichern, Photovoltaikanlagen, EV-Ladestationen, intelligente Beleuchtungssysteme sowie Abfallmanagement. Diese Lösungen für Dekarbonisierung und Kreislaufwirtschaft haben weiter an Bedeutung gewonnen, das Unternehmen erzielte damit einen Umsatz von rund 140 Mio. Euro.

Das Gold-Rating von Ecovadis bestätigt, dass Leadec im Bereich Nachhaltigkeit zu den besten zwei Prozent der Unternehmen seiner Branche und zu den fünf Prozent der besten Unternehmen weltweit gehört.

In unserer konzernweiten Initiative "Safety - It's your life!" arbeiten rund 200 Fachkräfte für Arbeitssicherheit und mehr als 400 lokale Sicherheitskoordinatoren täglich daran, unsere Arbeitsplätze sicherer zu machen. Dazu gehören jährlich über 44.000 Sicherheitsbegehungen und über 6.400 Bewertungen von Gefahrenstellen. Diese Anstrengungen zahlen sich aus: die LTI-Rate sank auf einen historischen Tiefstand von 0,7 (Anzahl der Unfälle mit Ausfallzeit pro eine Million Arbeitsstunden).

Digitale Lösungen für effiziente Prozesse

Die Digitalisierung ist für Leadec ein wichtiger Treiber der Weiterentwicklung, da sie die Skalierung von Erfahrungen aus über 900 Fabriken ermöglicht. Herzstück der digitalen Infrastruktur ist die Plattform Leadec.os: Sie erfasst Prozesse end-to-end und integriert digitale Services. Sie ist in allen 16 Ländern im Einsatz und wird täglich von mehr als 2.400 Mitarbeitenden genutzt. Die daraus gewonnenen operativen Informationen schaffen die Basis für datenbasierte Optimierungen und neue digitale Lösungen.

"Wir entwickeln IIoT- und KI-basierte Anwendungen, die unseren Kunden helfen, Produktionsprozesse effizienter zu gestalten, Ausfallzeiten zu reduzieren und Wartungsprozesse zu optimieren. Auch 2026 konzentrieren wir uns auf das, was uns ausmacht: Kundennähe, Innovationskraft und operative Exzellenz", so Markus Glaser-Gallion.

Über Leadec

Leadec ist der global führende Servicespezialist für den gesamten Lebenszyklus der Fabrik und ihrer Infrastruktur. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Stuttgart erzielte 2025 einen Umsatz von über 1,35 Milliarden Euro und beschäftigte rund 22.500 Mitarbeitende in 16 Ländern. Mit über 60 Jahren Erfahrung unterstützt Leadec seine Kunden entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Produktion, in mehr als 900 Fabriken an rund 380 Standorten weltweit.

Die globalen Dienstleistungen von Leadec umfassen: Install (Installation und Maschinenumzüge), Automate (Automatisierung & Inbetriebnahme, Produktions-IT), Maintain (Produktionsinstandhaltung und Technische Reinigung), Logistics (Value-Added-Services & Intralogistik), Support (technisches Facility Management und infrastrukturelles Facility Management) sowie weitere lokale Leistungen. Über die digitale Geschäftsplattform Leadec.os werden sämtliche Prozesse durchgängig erfasst und digitale Services integriert.

Mehr über Leadec: www.leadec-services.com

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