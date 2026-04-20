Kiel (ots) -Am Donnerstag, den 23. April 2026, führt die Deutsche Marine in Kiel einen Pressetermin mit dem Schwerpunkt Minenabwehr durch. Der Inspekteur der Marine, Vizeadmiral Jan Christian Kaack, wird dabei die Fähigkeiten und die Bedeutung der Minenabwehrkräfte vor dem Hintergrund aktueller sicherheitspolitischer Entwicklungen einordnen.Im Rahmen des Pressetermins erhalten angemeldete Medienschaffende Einblicke in die Einsatzverfahren, Technologien und Plattformen der Deutschen Marine zur Minenabwehr. Die Kommandeurin des 3. Minensuchgeschwaders (3. MGschw), Fregattenkapitän Inka von Puttkamer, wird dabei die Fähigkeiten und Einsatzmöglichkeiten der ihr unterstellten Kräfte darstellen. Ergänzend besteht die Möglichkeit zur Besichtigung eines Minenjagdbootes sowie eingesetzter unbemannter Systeme.Hinweise für die PresseMedienvertretende sind zum Pressetermin "Minenabwehr bei der Deutschen Marine" eingeladen. Für die weitere Ausplanung und Koordinierung wird um eine zeitgerechte Akkreditierung gebeten.Termin: Donnerstag, den 23. April 2026. Eintreffen bis spätestens 9 Uhr.Ein späterer Einlass ist nicht möglich.Ort: Marinestützpunkt Kiel-WikSchweriner Straße 17A, 24106 KielProgramm: bis 09:00 Anreise Medienschaffendeab 09:30 Statements InspM und Kdr'in 3. MGschw - Anschl. Q&Aanschl. Static Display Fähigkeiten 3. MGschwca. 11:30 Ende der VeranstaltungAnmeldung: Medienvertretende werden gebeten, sich mit dem beiliegenden Anmeldeformular bis Mittwoch, den 22. April 2026, 22 Uhr, beim Presse- und Informationszentrum per E-Mail zu akkreditieren.Nachmeldungen sind nicht möglich.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarineSachgebiet PressearbeitTelefon: +49 (0)381 802 51520/51521/51522/51524E-Mail: pressearbeitmarine@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67428/6259077