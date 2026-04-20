Das Heidelberger InsurTech Getsafe übernimmt den Hamburger Assekuradeur helden.de inklusive des Bestands von über 100.000 Policen in den Bereichen Haftpflicht, Hausrat und Fahrrad. Mit der Akquisition will Getsafe seine Position als digitale Versicherungsplattform in Deutschland ausbauen. Der Hamburger Assekuradeur helden.de gehört nun zum Heidelberger InsurTech Getsafe. Der Versicherungsbestand des Assekuradeurs, der über 100.000 Policen in den Bereichen Haftpflicht, Hausrat und Fahrrad umfasst, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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