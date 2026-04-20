Haiger (ots) -Die Wärmepumpe gilt als zentrale Technologie der Wärmewende. Sie nutzt Umweltenergie, arbeitet effizient und wird in immer mehr Neubauten eingesetzt. Doch im Alltag zeigt sich: Ihre Leistungsfähigkeit hängt stark von den Rahmenbedingungen ab. Vor allem bei sinkenden Außentemperaturen zeigt sich das deutlich. Während der Wärmebedarf eines Gebäudes steigt, nimmt die Leistung der Wärmepumpe ab. Als Faustformel gilt: Pro Grad Temperaturabsenkung reduziert sich die Heizleistung um etwa 2 bis 3 Prozent. An kalten Tagen entsteht so eine wachsende Lücke zwischen verfügbarer Leistung und tatsächlichem Bedarf. Vor diesem Hintergrund geben die Experten der ORANIER Heiztechnik einen Überblick über technische Lösungsansätze.Hinzu kommt, dass Wärmepumpen am effizientesten bei gleichmäßigen Laufzeiten und niedrigen Temperaturen arbeiten. Wenn Räume abends schnell aufgeheizt werden sollen, reagiert das System nur verzögert. In solchen Situationen wird die fehlende Leistung häufig über elektrische Heizstäbe bereitgestellt - mit entsprechend hohen Stromkosten.Die Lösung liegt in der Kombination mehrerer Wärmeerzeuger. Fachleute sprechen von hybriden Heizsystemen. Dabei übernimmt die Wärmepumpe die Grundversorgung, während ein Holzfeuer oder die Solarthermie zusätzliche Wärme bereitstellen.Holzfeuer und Sonne als PartnerKamin- und Pelletöfen liefern bei steigendem Bedarf sehr schnell die gewünschte Wärme und entlasten gezielt die Wärmepumpe. Diese arbeiten im effizienten Teillastbereich und die Jahresarbeitszahl verbessert sich nachweislich.Wasserführende Geräte speisen einen Großteil ihrer Wärme direkt in den Heizkreislauf ein. Sobald das Feuer kraftvoll brennt, wird im integrierten Wärmetauscher Wasser erhitzt und an einen Pufferspeicher übergeben. Anschließend wird das heiße Wasser in die Heizkörper oder die Fußbodenheizung sowie in die zentrale Wasserversorgung für Küche und Bad eingespeist. Moderne Pelletöfen überzeugen durch hohe Wirkungsgrade und eine automatisierte Betriebsführung, die sich nahtlos integrieren lässt.Auch Solarthermie ergänzt das System sinnvoll. In den Sommermonaten und in der Übergangszeit übernimmt sie die Warmwasserbereitung weitgehend vollständig und reduziert Laufzeiten sowie Stromverbrauch der Wärmepumpe. Da Solarertrag und Heizbedarf saisonal gegenläufig verlaufen, übernimmt die Holzfeuerung in den kalten Monaten die fehlende Leistung.Ein durchdachtes Heizsystem entscheidet heute zunehmend über Energieverbrauch, Betriebskosten und Versorgungssicherheit. Nicht das einzelne Gerät ist entscheidend, sondern das Zusammenspiel der Komponenten. Die Kombination verschiedener Technologien schafft Flexibilität und sorgt dafür, dass Energie gezielter und wirtschaftlicher eingesetzt wird.Ratgeber für Hybride WärmeEine verständliche Orientierung bietet der "Ratgeber für Hybride Wärme - Wärmepumpe + Kamin- oder Pelletofen". Das Fachbuch kann direkt bei ORANIER bestellt werden und zeigt praxisnah, wie sich unterschiedliche Wärmeerzeuger sinnvoll kombinieren lassen und worauf es bei Planung und Betrieb ankommt. Ergänzend bietet ORANIER unter www.hybride-waerme.de kompakte Informationen zu Systemvarianten, Fördermöglichkeiten sowie ein breites Sortiment attraktiver Kamin- und Pelletöfen.Pressekontakt:Oranier Heiztechnik GmbHDerya Turgay-HerzMarketingleitungOranier Straße 135708 HaigerTel.: +49 (0)2771 2630-327Fax: +49 (0)2771 2630-349E-Mail: marketing@oranier.comOriginal-Content von: Oranier Heiztechnik GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/80772/6259084