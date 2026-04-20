DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 21. April (vorläufige Fassung)

=== *** 08:00 DE/Beiersdorf AG, Umsatz 1Q (09:00 Analysten- und Pressekonferenz) *** 08:00 FR/Vivendi SE, Umsatz 1Q 08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Ergebnis 1H *** 08:00 CH/Handelsbilanz März PROGNOSE: k.A. zuvor: +4,445 Mrd CHF *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten März Arbeitslosengeldbezieher Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 5,2% zuvor: 5,2% 09:00 EU/EZB Vizepräsident, de Guindos, Rede bei La Razón Event *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen April PROGNOSE: -5,0 zuvor: -0,5 Konjunkturlage PROGNOSE: -70,9 zuvor: -62,9 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Juni 2028 im Volumen von 6 Mrd EUR *** 11:45 US/3M Co, Ergebnis 1Q *** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 1Q *** 12:30 US/GE Aerospace, Ergebnis 1Q 12:55 US/RTX Corp, Ergebnis 1Q *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz März Einzelhandelsumsatz PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +1,4% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm *** 16:00 US/Lagerbestände Februar PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm 16:00 US/Anhörung des designierten Fed-Chairman Warsh im Bankenausschuss des Senats 17:30 US/Fed-Gouverneur Waller, Rede bei Brookings Institution ===

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April 20, 2026 09:08 ET (13:08 GMT)

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