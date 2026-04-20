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Dow Jones News
20.04.2026 15:39 Uhr
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TAGESVORSCHAU/Dienstag, 21. April (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 21. April (vorläufige Fassung) 

=== 
*** 08:00 DE/Beiersdorf AG, Umsatz 1Q (09:00 Analysten- und Pressekonferenz) 
*** 08:00 FR/Vivendi SE, Umsatz 1Q 
  08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Ergebnis 1H 
*** 08:00 CH/Handelsbilanz März 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  +4,445 Mrd CHF 
*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten März 
     Arbeitslosengeldbezieher 
     Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) 
     PROGNOSE: 5,2% 
     zuvor:  5,2% 
  09:00 EU/EZB Vizepräsident, de Guindos, Rede bei La Razón Event 
*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen April 
     PROGNOSE: -5,0 
     zuvor:   -0,5 
     Konjunkturlage 
     PROGNOSE: -70,9 
     zuvor:  -62,9 
  11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 
  11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Juni 2028 im 
     Volumen von 6 Mrd EUR 
*** 11:45 US/3M Co, Ergebnis 1Q 
*** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 1Q 
*** 12:30 US/GE Aerospace, Ergebnis 1Q 
  12:55 US/RTX Corp, Ergebnis 1Q 
*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz März 
     Einzelhandelsumsatz 
     PROGNOSE: +1,5% gg Vm 
     zuvor:  +0,6% gg Vm 
     Einzelhandelsumsatz ex Kfz 
     PROGNOSE: +1,4% gg Vm 
     zuvor:  +0,5% gg Vm 
*** 16:00 US/Lagerbestände Februar 
     PROGNOSE: +0,3% gg Vm 
     zuvor:  -0,1% gg Vm 
  16:00 US/Anhörung des designierten Fed-Chairman Warsh im Bankenausschuss 
     des Senats 
  17:30 US/Fed-Gouverneur Waller, Rede bei Brookings Institution 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

April 20, 2026 09:08 ET (13:08 GMT)

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© 2026 Dow Jones News
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

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