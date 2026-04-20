Während KI-Tools zu einem festen Teil des Alltags werden, haben Forscher:innen untersucht, wie genau sich die Nutzung auf Denkleistung und Selbstwahrnehmung auswirken kann. Die Ergebnisse sind alarmierend. KI-Chatbots gelten als Produktivitätswerkzeuge. Und tatsächlich sind sie bei klassischen Aufgaben wie dem Verfassen von Texten, dem Lösen von Rechenaufgaben oder der Auswertung umfangreicher Dokumente dem Menschen hinsichtlich der Geschwindigkeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n