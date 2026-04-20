Die Digital Charging Solutions GmbH (DCS) startet ihr neues "Preferred Partner Network" in 19 Märkten. Nutzer von Charge Now sollen so bei ausgewählten Ladeanbietern in ganz Europa vergünstigt laden können. Zur Auswahl stehen zwei Tarife. Der Trend, neben den Preisstufen für das AC- und DC-Laden noch eine dritte Rubrik für ausgewählte Roaming-Partner zu schaffen, hat auch bei DCS Einzug gehalten. Mit dem "Preferred Partner Network" sei der eigene ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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