Die NOW GmbH hat im Auftrag des Verkehrsministeriums Gespräche mit führenden deutschen und internationalen Pkw-Herstellern geführt. Auf Basis dieser sogenannten "Cleanroom-Gespräche" kalkuliert der Bund nun mit 8 Millionen reinen Elektroautos und 2,4 Millionen Plug-in-Hybriden. Die sogenannten "Cleanroom-Gespräche Pkw" hat die die bundeseigene NOW GmbH im Sommer 2025 geführt - es handelte sich dabei bereits um die dritte Runde dieses Gesprächsformats ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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