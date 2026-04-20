Die Wall Street eilt von Rekord zu Rekord. Doch hinter der Rallye steckt mehr als Hoffnung auf starke Zahlen. Leerverkäufer decken sich ein und treiben die Kurse zusätzlich nach oben. Wie lange geht das gut? Nach der jüngsten Rekordjagd an den Börsen soll die Berichtssaison nun zeigen, ob die Rallye weiter trägt. Der S&P 500 markierte zuletzt erstmals seit dem 27. Januar wieder ein Rekordhoch. Chuck Carlson, Geschäftsführer von Horizon Investment Services, sagte, mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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