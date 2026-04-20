AST Spacemobile - Aktie verliert rund 10 Prozent

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Die Aktie von AST SpaceMobile ist nach einer fehlgeschlagenen Satellitenmission deutlich gefallen.





Die Aktie des US-Konzerns AST SpaceMobile verlor im Verlauf der vergangenen Woche zeitweise mehr als 20 Prozent und schloss am Freitag bei rund 85 USD. Zunächst geriet das Unternehmen durch Konkurrenz unter Druck, nachdem bekannt wurde, dass der Wettbewerber Amazon mit dem Satellitenbetreiber Globalstar kooperieren will. Ziel von AST SpaceMobile ist der Aufbau eines satellitengestützten Mobilfunknetzes. Am Donnerstag der vergangenen Woche kündigte das Unternehmen den für Sonntag geplanten Start des Satelliten BlueBird 7 an, der mit einer Rakete des Raumfahrtunternehmens Blue Origin (gegründet von Amazon-Gründer Jeff Bezos) in den Orbit gebracht werden sollte. Der Satellit konnte sich wie geplant von der Rakete lösen, erreichte jedoch nicht die erforderliche Umlaufbahnhöhe und wurde dadurch unbrauchbar. Die entstandenen Kosten sollen durch einen bestehenden Versicherungsschutz gedeckt sein. Dennoch reagierten Anleger negativ auf den Rückschlag. Der Aktienkurs verlor zum US-Börsenstart zusätzlich über 10 Prozent und notierte zeitweise bei rund 76 USD.









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Quelle: HSBC





















