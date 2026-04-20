Schon in Kürze plant Amazon, die eigene Kindle-App für den PC einzustampfen. Das geht aus Warnungen an User:innen hervor. Noch vor dem Aus zeichnet sich aber eine Alternative ab, die nicht nur Leser:innen Vorteile bringen soll. Amazons Kindle-Dienst ist primär für die gleichnamigen E-Reader gedacht. Wer aber auch am Desktop auf einem größeren Bildschirm lesen will, kann seit einigen Jahren auch die PC-App unter Windows nutzen. Damit ist aber schon ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n