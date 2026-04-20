Microsoft plant für Mai 2026 ein umfangreiches Update für Windows 11. Dabei soll es weniger um neue Funktionen als vielmehr um mehr Leistung und Stabilität gehen. Im Fokus stehen etwa Datei-Explorer, Taskleiste und Zwischenablage. In den vergangenen Monaten musste Microsoft viel Kritik an Windows 11 über sich ergehen lassen. Nutzer:innen monierten Performance-Probleme, Schwierigkeiten nach Update sowie eine aggressive Einbindung des KI-Assistenten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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