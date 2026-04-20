Der norwegische Ladestationsbetreiber Eviny geht im deutschen Markt eine Zusammenarbeit mit GRR GARBE Retail ein, einem Spezialisten für Einzelhandelsimmobilien. Zum Auftakt der Kooperation hat Eviny nun einen Deutschlandnetz-Ladepark an einem Nahversorgungszentrum in Blaufelden im Landkreis Schwäbisch Hall eröffnet. GRR GARBE Retail aus Nürnberg betreut rund 550 Immobilien in Deutschland und im europäischen Ausland mit Schwerpunkt auf Nahversorgung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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