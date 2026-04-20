Die Nukleartechnologiebranche wird an der Börse bald um ein weiteres Unternehmen reicher. Nuclea Energy reichte vergangene Woche seinen IPO-Antrag bei der SEC ein. Wer ist dieses Unternehmen und sollten Anleger beim Börsengang mit dabei sein? Das macht das Unternehmen Nuclea Energy aus Kanada ist eines der jüngsten Unternehmen der aufstrebenden Nukleatechnikindustrie. Die 2023 gegründete Firma hat sich auf die Entwicklung von ultrakompakten Kernreaktoren, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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