© Foto: OpenAIDie Niederlande greift wegen steigender Spritpreise ein - und auch andere EU-Länder aktivieren Hilfen, Preisdeckel und Notfallpläne.Die niederländische Regierung kündigte am Montag vorübergehende Steuererleichterungen an, um die steigenden Kraftstoffpreise auszugleichen, wie Reuters berichtet. Zudem erklärte sie, weitere Maßnahmen vorzubereiten, falls sich die Energiekrise verschärfe. Die Regierung stellte rund 1 Milliarde Euro (1,2 Milliarden US-Dollar) für Maßnahmen bereit, die unter anderem eine vorübergehende Steuerentlastung für Pendler, Lkw-Fahrer und Fischer beinhalten. Die von vielen geforderten niedrigeren Kraftstoffsteuern stellte sie allerdings nicht bereit. Zu den weiteren …Den vollständigen Artikel lesen
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