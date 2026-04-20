Das Altersvorsorgedepot soll Anfang 2027 starten - das steht seit einigen Wochen fest. Aber wie macht man's als Versicherer in Sachen Produktentwicklung und Vertrieb richtig? Die Versicherungsforen Leipzig haben ein Whitepaper veröffentlicht mit dem Thema, was Versicherer jetzt im Zuge der Reform entscheiden müssen. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus - das sieht man auch bei der Reform der privaten Altersvorsorge. Denn vor gut drei Wochen hat der deutsche Bundestag die Einführung eines ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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