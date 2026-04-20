Mainz (ots) -
Woche 21/26
Mi., 20.5.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
22.45 Das Meta-Imperium - Aufstieg und Wandel des Mark Zuckerberg (HD/UT)
Film von Emma Hélie, Julien Bellver und Rémi Teuliére
Kamera: Anne-Sophie Tellier, Julia Pons, Réjane Prud'homme
Frankreich 2025
Im Streaming: 20. Mai 2026, 17.00 Uhr bis 3. Juni 2026
(Bitte auch für die Wiederholung um 4.25 Uhr beachten)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6259200
Woche 21/26
Mi., 20.5.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
22.45 Das Meta-Imperium - Aufstieg und Wandel des Mark Zuckerberg (HD/UT)
Film von Emma Hélie, Julien Bellver und Rémi Teuliére
Kamera: Anne-Sophie Tellier, Julia Pons, Réjane Prud'homme
Frankreich 2025
Im Streaming: 20. Mai 2026, 17.00 Uhr bis 3. Juni 2026
(Bitte auch für die Wiederholung um 4.25 Uhr beachten)
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