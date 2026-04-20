MBRYONICS hat sein Partner- und Kunden-Ökosystem ausgebaut und wurde kürzlich von der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) für Demonstrationsaktivitäten im Orbit in einem von Kepler Communications geleiteten Team ausgewählt. Der Auftrag im Wert von 18,6 Mio. fällt unter Element 3 des Programms "High-throughput Optical Network" (HydRON), einem Projekt im Rahmen des ESA-Programms "Optical and Quantum Communications ScyLight", das Teil des Programms "Advanced Research in Telecommunications Systems" (ARTES) der Agentur ist.

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MBRYONICS wurde für die Teilnahme an dieser Mission ausgewählt, nachdem das Unternehmen bereits erfolgreich zu HydRON Element 2 beigetragen hatte, wo es optische Testumgebungen zur Gewährleistung der Systemzuverlässigkeit bereitstellte.

In Zusammenarbeit mit Kepler Communications für Element 3 wurden das optische Endgerät (StarCom) von MBRYONICS und dessen Testumgebung für die Bodenstation ausgewählt, um während der Demonstrationen im Orbit die vollständige Interoperabilität mit anderen Anbietern optischer Endgeräte zu demonstrieren und zudem die Interoperabilität am Boden zu verifizieren. Das optische Terminal StarCom von MBRYONICS schafft zusammen mit der bodengestützten Verifizierungsinfrastruktur eine einheitliche, durchgängige Kommunikationsverbindung, die entscheidend ist für die Bereitstellung hoher Datenraten, ESTOL-Konformität und geringer Latenzzeiten zur Versorgung komplexer Satellitenkonfigurationen.

"HydRON wird als weltweit erstes optisches Kommunikationsnetzwerk mit mehreren Umlaufbahnen und einer Kapazität von einem Terabit pro Sekunde dienen und eine robuste und effiziente Datenübertragung bieten, um die Herausforderungen zu bewältigen, die mit der sicheren, schnellen und zuverlässigen Bereitstellung von Konnektivität für mehrere Nutzer verbunden sind", sagte Laurent Jaffart, Director of Resilience, Navigation and Connectivity.

"Das Internet wurde aufgebaut, indem verschiedene Netzwerke miteinander kommunizieren konnten, und genau das ermöglichen wir im Weltraum", sagt John Mackey, CEO von MBRYONICS. "Durch die Kombination unserer optischen Terminals mit KI-optimierten SDN-Plattformen und OGS-1-Bodenstationen verwandeln wir fragmentierte Konstellationen in ein einziges, nahtloses und interoperables Netzwerk.

"Genau wie wir im DARPA Space BACN gezeigt haben, ermöglicht uns dieser ESA-Auftrag zu demonstrieren, wie unsere Laserkommunikationstechnologien Satelliten verschiedener Anbieter in die Lage versetzen, nahtlos im Orbit zu kommunizieren. Wir freuen uns sehr, bei diesem strategischen Engagement mit der Europäischen Weltraumorganisation mit Kepler und anderen Anbietern des Ökosystems zusammenzuarbeiten."

"Wir freuen uns darauf, bei dieser Initiative mit Mbryonics zusammenzuarbeiten. Interoperabilität ist entscheidend für den Erfolg von HydRON, und die Zusammenführung mehrerer optischer Kommunikationstechnologien auf einer gemeinsamen Plattform ist ein entscheidender Schritt hin zu funktionsfähigen, herstellerunabhängigen Netzwerken im Weltraum", sagte Mina Mitry, CEO und Mitbegründerin von Kepler.

Um mit der rasch steigenden Nachfrage nach seiner optischen Kommunikationsplattform sowohl in Europa als auch in den USA Schritt zu halten, baut MBRYONICS seine zweite Produktionsstätte in Shannon, Irland, aus. Die Anlage mit dem Namen "Photon 2" umfasst eine Fläche von 3.716 Quadratmetern und wird bis 2027 Tausende von Endgeräten produzieren.

MBRYONICS ist nach wie vor der einzige Anbieter, der nachweislich alle optischen Kommunikationsstandards abdeckt und es ermöglicht, dass unterschiedliche Satellitenkonstellationen und terrestrische Netzwerke als ein nahtloses, integriertes Netzwerk mit hoher Kapazität zusammenarbeiten. Diese Erweiterung steigert die Produktionsgeschwindigkeit von MBRYONICS erheblich und ermöglicht es dem Unternehmen, seine Lösungen rasch zu verbreiten, um ein "Netzwerk der Netzwerke" zu schaffen, das von der Erde über LEO, MEO und GEO bis in den cislunaren Raum reicht.

Über MBRYONICS

MBRYONICS ist der universelle Übersetzer der Branche für optische Kommunikation und bietet ein nahtloses, integriertes Netzwerk, das Terabit-Geschwindigkeiten über LEO-, MEO- und GEO-Bahnen hinweg liefert. Als einziges Unternehmen für Laserkommunikation, dessen Plattformtechnologien alle wichtigen optischen Standards abdecken, bildet MBRYONICS die Infrastrukturschicht, auf der das Weltraum-Internet aufbaut, und ermöglicht Kommunikation zwischen Weltraum und Erde, Erde und Weltraum sowie Weltraum und Weltraum. Die Technologie des Unternehmens wurde von der Europäischen Weltraumorganisation und dem Space-BACN-Programm der DARPA ausgewählt. MBRYONICS ist ein Deep-Tech-Unternehmen, das das Internet im Weltraum aufbaut. MBRYONICS hat seinen Hauptsitz in Galway, Irland, und in San Francisco, USA. Weitere Informationen finden Sie unter mbryonics.com

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