DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
COLOMBIA 15/45 US195325CU73 21.04.2026 HZE/EOT
KOLUMBIEN 19/49 KOBE US195325DQ52 21.04.2026 HZE/EOT
KOLUMBIEN 20/51 US195325DT91 21.04.2026 HZE/EOT
KOLUMBIEN 21/61 US195325DX04 21.04.2026 HZE/EOT
KOLUMBIEN 21/42 0NZA US195325EA91 21.04.2026 HZE/EOT
KOLUMBIEN 23/35 US195325EL56 21.04.2026 HZE/EOT
KOLUMBIEN 23/53 US195325EM30 21.04.2026 HZE/EOT
KOLUMBIEN 24/54 US195325EQ44 21.04.2026 HZE/EOT
KOLUMBIEN 25/35 US195325ES00 21.04.2026 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
COLOMBIA 15/45 US195325CU73 21.04.2026 HZE/EOT
KOLUMBIEN 19/49 KOBE US195325DQ52 21.04.2026 HZE/EOT
KOLUMBIEN 20/51 US195325DT91 21.04.2026 HZE/EOT
KOLUMBIEN 21/61 US195325DX04 21.04.2026 HZE/EOT
KOLUMBIEN 21/42 0NZA US195325EA91 21.04.2026 HZE/EOT
KOLUMBIEN 23/35 US195325EL56 21.04.2026 HZE/EOT
KOLUMBIEN 23/53 US195325EM30 21.04.2026 HZE/EOT
KOLUMBIEN 24/54 US195325EQ44 21.04.2026 HZE/EOT
KOLUMBIEN 25/35 US195325ES00 21.04.2026 HZE/EOT
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