Hot Stocks: KW 16 / 2026 - Welche Top-Aktien jetzt auf deine Watchlist gehören!

Finger weg vom FOMO! So nutzt du den nächsten Rücksetzer richtig!

Die Märkte laufen nach oben und viele Anleger stellen sich genau jetzt die entscheidende Frage - ist diese Rallye nachhaltig oder stehen wir kurz vor der nächsten Korrektur? Im aktuellen Marktbericht von ratgebergeld.at zeigen wir dir die aktuell wichtigsten Signale an der Wall Street. Ein besonderer Fokus liegt auf den stärksten Aktien im Markt. Den sogenannten Liquid Leadern. Genau jene Titel, die den Markt aktuell antreiben und oft die besten Chancen für aktive Trader bieten. ?

Eines vorweg - anstatt jetzt den Kursen hinterherzulaufen, sollte man auf einen Rücksetzer (ca. 3 bis 5 % in den Indizes) warten, um sich dann bei den Top-Werten, der "Creme de la Creme" zu positionieren.

Intel (INTC)

Intel befindet sich mitten in einem massiven Umbau. Das Unternehmen setzt alles auf seinen 18A-Fertigungsprozess, um technologisch wieder zu TSMC aufzuschließen. Während sie im KI-Chip-Bereich gegen Nvidia und AMD kämpfen, punktet Intel aktuell bei "AI PCs" (Core Ultra Serie), die für professionelle Workflows optimiert sind. Die Aktie hatte im April einen Rekord-Lauf. Nach einem Peak bei ca. 70 USD gab es zuletzt einen leichten Rücksetzer. Der Chart sieht etwas überhitzt aus. Ein Pullback zum EMA 20 könnte folgen.

Advanced Micro Devices (AMD)

AMD gilt momentan als unverzichtbar für das Rechenzentrum der Zukunft. Die Ryzen-CPUs dominieren weiterhin den Gaming-Sektor, während die MI300/400-Beschleuniger im KI-Markt Marktanteile gewinnen. Das Umsatzwachstum im Data Center Bereich wird für 2026 auf fast 70% geschätzt. AMD hat zuletzt stark zugelegt und wichtige Widerstände durchbrochen. Solange die Dynamik im KI-Sektor anhält, bleibt AMD der engste Verfolger von NVIDIA.

Applied Optoelectronics (AAOI)

AAOI ist der "Schaufelverkäufer" im KI-Goldrausch. Für die riesigen KI-Rechenzentren werden extrem schnelle Verbindungen benötigt. AAOI hat gerade Großaufträge über 124 Mio. USD für 800G-Transceiver erhalten. Aktuell notiert die Aktie um die 154 USD. Die Volatilität ist jedoch extrem hoch - nichts für schwache Nerven! Die Story steht und fällt mit dem Ausbau der Hyperscale-Rechenzentren (Microsoft, Amazon). Die vollen Auftragsbücher stützen den Kurs.

Dell (DELL)

Dell hat sich erfolgreich zum KI-Infrastruktur-Riesen gewandelt. Die Nachfrage nach KI-Servern ist so hoch, dass Dell seine Umsatzprognosen für 2026 auf bis zu 109 Mrd. USD angehoben hat. Zudem treibt das Support-Ende von Windows 10 einen PC-Erneuerungszyklus voran. Analysten sehen Dell trotz des Laufs oft noch als unterbewertet an. Dell bietet im Vergleich zu reinen Chip-Werten eine solidere Bewertung bei gleichzeitig hoher Beteiligung am KI-Boom.

Tagescharts vom 20.04.2026, Quelle: TWS

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 20.04.2026

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