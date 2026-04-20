München (ots) -- BCG Henderson Institute analysiert anhand von 100 Megatrends und einem Jahrhundert historischer Daten vier plausible Entwicklungspfade- Teilweise extreme Entwicklungen möglich: Weltwirtschaft könnte sich verdreifachen, Europas Anteil am globalen BIP um 7 Prozentpunkte sinken- Übermacht einzelner Technologiekonzerne könnte die Hälfte des globalen Wohlstands in die Hand von nur einem Prozent der Bevölkerung legen- Studie zeigt fünf Maßnahmen wie sich Unternehmen rüsten könnenDas weltweite Bruttoinlandsprodukt könnte sich mehr als verdreifachen, der Anteil der Europäischen Union am Welthandel läge im besten Fall bei 21 Prozent und im schlechtesten Fall bei 14 Prozent. Weitere geopolitische Auseinandersetzungen würden die Ausgaben für Verteidigung im Schnitt auf bis zu sieben Prozent des BIP anheben. Und die Übermacht einzelner Technologiekonzerne könnte dazu führen, dass die Hälfte des globalen Wohlstands in der Hand von nur einem Prozent der Bevölkerung liegt. Das sind Erkenntnisse der neuen Studie Beyond Tomorrow: Four Scenarios for the World of 2050 des BCG Henderson Institute (BHI). Der Think Tank der Boston Consulting Group hat dafür vier plausible Entwicklungspfade bis zum Jahr 2050 entwickelt, basierend auf der Analyse von mehr als 100 Megatrends aus Technologie, Geopolitik, Klima, Gesellschaft und Wirtschaft sowie einem Jahrhundert historischer Daten.Damit schaffen die Autoren eine Entscheidungsgrundlage für Führungskräfte, wie der Studienautor und Leiter des BCG Henderson Instituts, Nikolaus Lang, sagt: "Das Unerwartete zu erwarten hilft, sich bewusst für die Zukunft zu rüsten. Die Entscheidungen, die in den nächsten fünf Jahren getroffen werden, können die nächsten 25 Jahre maßgeblich beeinflussen." Führungskräfte sollten auf eine Bandbreite möglicher Realitäten vorbereitet sein. "Der Blick in die Zukunft liefert Entscheidungshilfen für die Gegenwart und kann Wege zu langfristigen Wettbewerbsvorteilen aufzeigen."Je nach Szenario zeigen sich teils extreme Entwicklungen:Szenario 1: Das KI-ZeitalterWeltweit haben sich gemeinsame Standards für Künstliche Intelligenz etabliert und schaffen damit die Basis zahlreicher KI-Anwendungen. Eine leistungsfähige Infrastruktur hat Sektoren wie Energiegewinnung und die Industrieproduktion revolutioniert. Die Energie ist billig und reichlich vorhanden und die Wirtschaft floriert.In Folge liegt das globale Wachstum bis 2050 im Schnitt bei rund fünf Prozent pro Jahr - doppelt so hoch wie 2025. Europas Volkswirtschaft verliert allerdings im internationalen Vergleich, der Anteil am globalen Bruttoinlandsprodukt sinkt von heute 21 Prozent auf 14 Prozent. KI-gestützte Fortschritte bei neuen Materialien und der Kohlenstoffentfernung bringen die Welt auf einen Kurs hin zur Netto-Null-Emissionsbilanz.Szenario 2: Konkurrierende BlöckeGeopolitische Spannungen haben zu einer neuen Blockbildung geführt und die Globalisierung beendet. Staaten schotten ihre Märkte und Lieferketten ab. Die äußere Sicherheit hat Priorität vor dem freien Handel. Zölle, Kapital- und Exportkontrollen kappen Handelsbeziehungen und verändern Lieferketten grundsätzlich. Das weltweite BIP-Wachstum verlangsamt sich auf etwa 1,8 Prozent jährlich - der niedrigste Wert unter den vier Szenarien. Der Anteil Europas am weltweiten BIP liegt mit 18 Prozent um drei Prozentpunkte unter dem heutigen Wert. Vor allem staatliche Ausgaben für Sicherheit, Renten und Klimaschutz stützen das Wachstum. Es existiert ein hoher Druck, im eigenen Block zu produzieren und sich militärisch abzusichern. Die Verteidigungsausgaben steigen von aktuell 2,4 auf rund sieben Prozent des globalen Bruttoinlandsproduktes.Szenario 3: KlimakoalitionZunehmende extreme Wetterereignisse Ende der 2020er Jahre machen den Klimaschutz bei Regierungen, Unternehmen und Verbrauchern zum bestimmenden Thema. Dabei steht der Übergang zu kohlenstoffarmer Energie und Infrastruktur im Fokus. Das globale BIP-Wachstum liegt im Durchschnitt bei etwa 2,5 Prozent pro Jahr. Der Anteil der europäischen Volkswirtschaft liegt bei rund 20 Prozent. Der Anteil fossiler Brennstoffe am Energiemix sinkt von heute 81 auf 35 Prozent. Strom wird fast ausschließlich aus kohlenstoffarmen Quellen erzeugt. Die CO² -Märkte expandieren weltweit; bis 2040 nehmen die meisten großen Volkswirtschaften daran teil. Die globale Erwärmung stabilisiert sich bei etwa 1,8 °C.Szenario 4: Digitaler DarwinismusWenige Technologieriesen beherrschen die Volkswirtschaften. Das Tempo des Wandels war noch nie so hoch. Die Rolle nationaler Regierungen ist geschwächt. KI ist allgegenwärtig, von personalisierter Unterhaltung bis hin zu virtuellen Vorgesetzten am Arbeitsplatz. Die Wirtschaft boomt, doch es profitieren nur wenige davon. Das globale BIP wächst um vier Prozent pro Jahr, dominiert von Nordamerika und China. Europa hat lediglich einen Anteil von 14 Prozent. Fast die Hälfte des globalen Vermögens wird von einem Prozent der Superreichen gehalten. Der Mittelstand schrumpft. Viele Menschen arbeiten in unsicheren Jobs, die Ungleichheit wächst. Die Verteidigungsausgaben steigen auf etwa vier Prozent des BIP. Gleichzeitig bleiben globaler Handel und Lieferketten offen, angetrieben von kommerziellen Interessen.Fünf Maßnahmen für zukunftsfähige UnternehmenÜber alle vier Zukunftsszenarien hinweg zeigen sich fünf Hebel, mit denen Unternehmen ihre Position frühzeitig stärken können. Sie schaffen Stabilität, erhöhen die Reaktionsfähigkeit und geben Führungskräften mehr Spielraum:- Wer Lieferketten breiter aufstellt, den Zugang zu kritischen Rohstoffen sichert und Klimarisiken für Standorte und Infrastruktur früh einplant, schafft strukturelle Stabilität.- Flexibles Talentmanagement - generationenübergreifend, mit anpassungsfähigen Rollen und internationalem Recruiting - sichert die nötige Kompetenz für eine Welt mit KI und alternder Belegschaft.- Modulare Technologien, die sich später leichter austauschen oder regional anpassen lassen, erhöhen die digitale Flexibilität - verlässliche KI-Kontrolle und Cybersicherheit schaffen das nötige Vertrauen.- Wer Veränderungen in Regulierung, Geopolitik und Technologie früh erkennt und schneller entscheidet, gewinnt wertvolle Zeit gegenüber dem Wettbewerb.- Gesellschaftliches Engagement ist kein Beiwerk: Wer glaubwürdig zum Wohl von Beschäftigten und Standorten beiträgt, stärkt Vertrauen und gewinnt an Attraktivität."Niemand kann genau vorhersagen, wie das Jahr 2050 aussehen wird. Aber die Kräfte, die es prägen, sind bereits heute sichtbar", sagte Alan Iny, Partner und Direktor bei BCG, Fellow am BCG Henderson Institute und Co-Autor der Studie. "Die Planung für eine einzige Zukunft ist ein Glücksspiel. Der Vorteil liegt bei den Führungskräften, die sich auf mehrere Zukunftsszenarien vorbereiten und handeln, um diese zu gestalten, bevor die Richtung der Welt klar ist."Über die StudieDie Studie Beyond Tomorrow: Four Scenarios for the World of 2050 untersucht, wie sich die Welt bis 2050 unter dem Einfluss von KI, Geopolitik, Klimawandel und technologischem Wandel entwickeln könnte. Grundlage der Analyse ist eine detaillierte quantitative Auswertung von über hundert Megatrends sowie historischer Daten aus mehr als einem Jahrhundert, ergänzt durch Interviews mit globalen Expertinnen und Experten aus Bereichen wie Makroökonomie, Energiewirtschaft und Raumfahrttechnik. Die möglichen Zukunftspfade werden anhand von 20 Schlüsselindikatoren bewertet, die vier Dimensionen abdecken: Makroökonomie und Technologie, Geopolitik und Gesellschaft, Arbeit und Bevölkerung sowie Ressourcen und Klima. Ergänzend analysiert die Studie, wie potenzielle Schockszenarien - etwa ein Konflikt im Weltraum - bestehende Entwicklungspfade verändern könnten, und leitet daraus szenarioübergreifende Handlungsempfehlungen für Unternehmen ab.Über BCGDie Boston Consulting Group (BCG) ist eine weltweit führende Unternehmensberatung. Gemeinsam mit Führungskräften aus Wirtschaft und Gesellschaft treiben wir tiefgreifende Transformationen voran. Seit der Gründung 1963 leistet BCG Pionierarbeit im Bereich Unternehmensstrategie.Unser Ziel: Organisationen so stärken, dass sie wachsen, nachhaltige Wettbewerbsvorteile entwickeln und positiven gesellschaftlichen Wandel gestalten können.BCG steht für erstklassige Strategieberatung mit Technologiekompetenz sowie unternehmerischer Umsetzungskraft - von digitalen Geschäftsmodellen bis zu Corporate Ventures. Unsere internationalen Teams vereinen Branchenwissen, funktionale Expertise und vielfältige Perspektiven - sie hinterfragen den Status quo und setzen Impulse für echte Veränderung. Unser Beratungsmodell ist einzigartig: Es setzt auf enge Zusammenarbeit innerhalb unserer Teams und bei unseren Kunden - über alle Organisationsebenen hinweg.BCG ist mit rund 33.000 Mitarbeitenden in über 100 Städten und mehr als 50 Ländern vertreten. Weltweit erzielte BCG im Jahr 2024 einen Umsatz von 13,5 Milliarden US-Dollar.Weitere Informationen: https://www.bcg.com/germanyPressekontakt:Boston Consulting GroupSimona GulichMedia Relations SpecialistT + 49 151 10386025simona.gulich@bcg.comOriginal-Content von: The Boston Consulting Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180974/6259207