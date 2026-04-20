Momentum-Aktien im Check: Gewinner & Verlierer nach dem Marktschock

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Der März 2026 stand ganz im Zeichen geopolitischer Spannungen: Die Eskalation rund um den Iran-Konflikt setzte die Märkte spürbar unter Druck und traf vor allem den Technologiesektor empfindlich. Lieferkettenrisiken, mögliche Störungen der Dateninfrastruktur sowie wachsende Zweifel an den hohen KI-Investitionen sorgten für Abgabedruck bis in den April hinein. Erst die Entspannung rund um die Straße von Hormus brachte eine spürbare Gegenbewegung - mit neuen Rekordhochs im S&P 500 und der Nasdaq Composite. Dennoch zeigt die März-Bilanz vieler Momentum-Strategien noch ein Minus, das inzwischen jedoch bei zahlreichen Einzelwerten wieder aufgeholt wurde.

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Im Fokus des Webinars steht neben der Auswertung auch das bewährte Momentum-Konzept, das auf klaren Regeln statt Emotionen basiert. Der Grundsatz "Stärke ist kein Risiko - sie ist ein Signal" hilft Anleger:innen, typische psychologische Fallen wie den FOMO-Effekt zu vermeiden und Trends konsequent zu nutzen. Gerade in volatilen Marktphasen zeigt sich, wie wichtig ein disziplinierter Ansatz ist, um nicht vorschnell auf kurzfristige Rücksetzer zu reagieren oder Gewinne zu früh mitzunehmen.

Spannend wird der Blick auf einzelne Gewinner und Verlierer: Während Speicher- und Halbleiterwerte wie Western Digital, Seagate Technology oder Applied Materials weiterhin vom KI-Boom profitieren, geraten andere Branchen ins Hintertreffen. Energieunternehmen wie Occidental Petroleum nutzen neue Technologien für Effizienzgewinne, während Konsumwerte wie Ulta Beauty oder Estée Lauder mit Margendruck und wachsender Konkurrenz kämpfen. Welche Trends sich daraus ableiten lassen und wo sich neue Chancen eröffnen, beleuchtet der vollständige Beitrag im Detail.

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Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

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