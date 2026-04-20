© Foto: picture alliance / zz/NPX/STAR MAX/IPx | zz/NPX/STAR MAX/IPxWährend Anleger weiter zugreifen, erreicht der Buffett-Indikator ein historisches Hoch. Genau solche Phasen endeten oft schmerzhaft.Warren Buffett hat ihn einst als Warnsignal beschrieben, heute steht er höher als je zuvor: Der sogenannte Buffett-Indikator ist auf rund 232 Prozent gestiegen und sendet damit ein deutliches Alarmsignal für den US-Aktienmarkt. Die Kennzahl setzt den Gesamtwert des Aktienmarktes ins Verhältnis zur Wirtschaftsleistung. Steigt sie stark über den historischen Durchschnitt, gelten Aktien als teuer. Buffett warnte schon vor mehr als zwei Jahrzehnten: Wer bei solchen Niveaus kauft, "spielt mit dem Feuer". Bekannt wurde der Indikator nach einem Fortune-Beitrag aus dem …Den vollständigen Artikel lesen
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