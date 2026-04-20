© Foto: David Vives - unsplashDie Berichtssaison hat sich unmittelbar mit dem Waffenstillstand im Iran-Krieg überschnitten. Ob es aber zu weitere Friedensverhandlungen kommt, bleibt offen.Die rasante Aufholjagd des S&P 500 sorgte für Aufsehen: Eine waghalsige Rallye, hinter der nur minimales Handelsvolumen gestanden hat. Man könnte deswegen auch sagen: Es hat sich um eine Phantom-Rallye gehandelt, angetrieben durch technische Faktoren, wie Short Covering. Bemerkenswert ist auch die Geschwindigkeit: Sie sucht ihresgleichen in der Geschichte des S&P 500. Nur zur Dotcom-Blase im März 2000 gab es einen ähnlichen Anstieg des marktbreiten Index. Auch damals sammelten nur eine handvoll Unternehmen die Dollar ein. Heute sind es …Den vollständigen Artikel lesen
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