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Dow Jones News
20.04.2026 19:03 Uhr
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PTA-News: ADX Energy Ltd.: Bohrstart in Frankenmarkt erfolgt - Erdgasbohrung "HOCH-1" soll binnen 14 Tagen Ergebnisse liefern

DJ PTA-News: ADX Energy Ltd.: Bohrstart in Frankenmarkt erfolgt - Erdgasbohrung "HOCH-1" soll binnen 14 Tagen Ergebnisse liefern

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

ADX Energy Ltd.: Bohrstart in Frankenmarkt erfolgt

Erdgasbohrung "HOCH-1" soll binnen 14 Tagen Ergebnisse liefern

Probebohrung HOCH-1 bei Frankenmarkt

[ Fotos ]

Frankenmarkt (OÖ) (pta000/20.04.2026/18:30 UTC+2)

Das australisch-österreichische Explorationsunternehmen ADX Energy hat die Erdgasbohrung "HOCH-1" in der oberösterreichischen Gemeinde Frankenmarkt wie geplant am vergangenen Donnerstag (16. April) aufgenommen und bis Sonntag früh eine Tiefe von knapp 100 Metern erreicht. Die nächste Bohrstufe bis zu einer Tiefe von 430 Metern umfasst den Einbau und die Zementierung eines 7-Zoll-Rohrs.

HOCH-1 ist das erste von drei seichten Erdgas-Prospekten in Oberösterreich, für die alle montan- und naturschutzrechtlichen Genehmigungen vorliegen. Die Bohrung wird voraussichtlich bis zu einer Tiefe von 1430 Metern abgeteuft und 14 Tage dauern. Sie zielt auf hochproduktive, relativ seichte Gaslagerstätten in geringen Tiefen (miozäne Sandsteine) der Hall-Formation ab. Vergleichbare Bohrungen lieferten anfängliche Förderraten von bis zu 9 Mio. Kubikfuß pro Tag (ca. 1.500 Barrel Öläquivalent).

Seichte Prospekte mit hohem Potenzial

Das HOCH-Prospektionsgebiet weist ein mittleres Ressourcenpotenzial von 8,0 Mrd. Kubikfuß (226 Mio. Kubikmeter) Erdgas (reines Methan) und ein mögliches Potenzial von 17,3 Mrd. Kubikfuß (knapp 500 Mio. Kubikmeter) auf. (Potenzielle Ressourcen sind die geschätzten Erdöl- oder Erdgasmengen, die im Erfolgsfall gewonnen werden können, wobei auf das Fund- und Erschließungsrisiko hingewiesen wird. Die Fundwahrscheinlichkeit liegt bei über 50 Prozent.)

ADX-Chairman Ian Tchacos hofft, mit der ersten von drei für 2026 geplanten seichten Bohrungen die ADX-Erdgasförderung in Österreich rasch ausbauen zu können. Im Erfolgsfall könnte die Erdgasbohrung HOCH-1 - basierend auf der bisherigen Bohrleistung der Zielformation Hall - bis zu 1.500 Barrel Öläquivalent pro Tag fördern. Der Beginn des ADX-Erdgasprogramms erfolge zu einem Zeitpunkt, an dem der Zugang zu neuen inländischen Gasvorkommen in Europa von entscheidender Bedeutung ist - nicht zuletzt aufgrund steigender Energiepreise.

Über ADX Energy

Die börsennotierte ADX Energy Ltd exploriert und fördert Kohlenwasserstoffe in Österreich und entwickelt Speicherlösungen für grünen Wasserstoff. ADX hat das Know-how sowie Lizenzen für eine Erschließung und Förderung von Erdöl und Erdgas sowie die unterirdische Speicherung von Gas. Das Unternehmen betreibt Erdöl- und Erdgas-Lagerstätten im Großraum Zistersdorf (NÖ) und Waldneukirchen (OÖ). Mitarbeiter wie Zulieferfirmen und Service-Organisationen in den Produktionsstätten blicken auf viele Jahrzehnte erfolgreicher Berufserfahrung zurück. http://www.adx-energy.com

Originalaussendung in Englisch: https://www.pressetext.com/news/20260420022 Dr. Wilfried Seywald | seywald@tsp.at | 0699-18114006 | office@adx-energy.at

(Ende)

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Aussender:      ADX Energy Ltd. 
           Ölzeltgasse 3/8 
           1030 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   DI Paul Fink 
Tel.:         +43 (0)676 6893465 
E-Mail:        paul.fink@adx-energy.at 
Website:       www.adx-energy.com 
ISIN(s):       AU000000ADX9 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX 
Weitere        Australian Securities Exchange (ASX), Sydney 
Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1776702600296 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

April 20, 2026 12:30 ET (16:30 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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