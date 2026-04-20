Acht KI-Anwendungen, die auf Anlagenzuverlässigkeit, Betriebsleistung und Emissionsvorschriften ausgelegt sind

SymphonyAI, ein weltweit führender Anbieter von vertikalen KI-Plattformen, hat heute acht neue industrielle KI-Anwendungen vorgestellt, die speziell für Energieversorger entwickelt wurden. Dies ist die bislang gezielteste Erweiterung von IRIS Foundry im Energiesektor.

Im Gegensatz zu allgemeiner Anlagenmanagement-Software sind diese Anwendungen speziell auf die spezifischen Ausfallarten, Prozessdynamiken und regulatorischen Auflagen im Energie- und Rohstoffsektor zugeschnitten darunter Kompressor-Surge, Verschmutzung von Wärmetauschern, Beeinträchtigung der Rohrleitungsintegrität, Ertragsverluste in Raffinerieanlagen sowie der wachsende Compliance-Aufwand im Zusammenhang mit der EU-Methanverordnung und der Emissionsberichterstattung. Durch die Kombination der tiefgreifenden industriellen Ontologie von SymphonyAI mit der Fähigkeit von IRIS Foundry, IT-, OT- und IoT-Daten aus Historien, SCADA-Systemen, Inspektionsdatenbanken und Unternehmensplattformen in einer einzigen, geregelten Intelligenzebene zu vereinen, liefert die neue Suite kausale KI genau dort, wo Energieversorger am meisten an Betriebszeit, Marge und Sicherheitsreserven einbüßen.

Acht neue Anwendungen für den Energiesektor

Zustandsüberwachung und Ausfallvorhersage bei rotierenden Maschinen: Agentenbasierte KI zur kontinuierlichen Zustandsüberwachung von Kompressoren, Pumpen, Turbinen und Motoren im gesamten Energiebereich. Setzt spezialisierte Agenten für die Erkennung von Anomalien, die Modellierung der verbleibenden Nutzungsdauer und die Automatisierung von Wartungsabläufen ein dabei werden Ausfälle bis zu 30 Tage im Voraus vorhergesagt und Arbeitsaufträge ausgelöst, bevor es zu ungeplanten Stillständen kommt.

Agentenbasierte KI zur kontinuierlichen Zustandsüberwachung von Kompressoren, Pumpen, Turbinen und Motoren im gesamten Energiebereich. Setzt spezialisierte Agenten für die Erkennung von Anomalien, die Modellierung der verbleibenden Nutzungsdauer und die Automatisierung von Wartungsabläufen ein dabei werden Ausfälle bis zu 30 Tage im Voraus vorhergesagt und Arbeitsaufträge ausgelöst, bevor es zu ungeplanten Stillständen kommt. Anlagenintegrität und intelligente Inspektion: KI-gestütztes Integritätsmanagement für Druckbehälter, Rohrleitungen, Lagertanks und Bauteile. Kombiniert Inspektionshistorie, Korrosionsmodellierung und Prozesszustandsdaten mit risikobasierten Inspektionsrahmenwerken, um Inspektionsaufwände zu priorisieren, Verschleißraten vorherzusagen und Betriebszeiten sicher zu verlängern dabei werden kalenderbasierte Zeitpläne durch zustandsorientierte Informationen ersetzt, die auf API 580/581 abgestimmt sind.

KI-gestütztes Integritätsmanagement für Druckbehälter, Rohrleitungen, Lagertanks und Bauteile. Kombiniert Inspektionshistorie, Korrosionsmodellierung und Prozesszustandsdaten mit risikobasierten Inspektionsrahmenwerken, um Inspektionsaufwände zu priorisieren, Verschleißraten vorherzusagen und Betriebszeiten sicher zu verlängern dabei werden kalenderbasierte Zeitpläne durch zustandsorientierte Informationen ersetzt, die auf API 580/581 abgestimmt sind. Überwachungssystem für Verschmutzungen im Wärmetauscher-Netzwerk: Echtzeit-Erkennung von Verschmutzungen und Optimierung von Reinigungsplänen für Wärmetauscher-Netzwerke in Raffinerien und Gasaufbereitungsanlagen. Modelliert die Verschlechterung der Wärmeübertragung im Vergleich zur Basisleistung, prognostiziert Schwellenwerte für den Reinigungsbedarf und optimiert Reinigungsvorgänge im Einklang mit den Produktionsplänen wodurch Energieverschwendung reduziert, die Betriebsdauer verlängert und durch Verschmutzungen verursachte Prozessstörungen verhindert werden.

Echtzeit-Erkennung von Verschmutzungen und Optimierung von Reinigungsplänen für Wärmetauscher-Netzwerke in Raffinerien und Gasaufbereitungsanlagen. Modelliert die Verschlechterung der Wärmeübertragung im Vergleich zur Basisleistung, prognostiziert Schwellenwerte für den Reinigungsbedarf und optimiert Reinigungsvorgänge im Einklang mit den Produktionsplänen wodurch Energieverschwendung reduziert, die Betriebsdauer verlängert und durch Verschmutzungen verursachte Prozessstörungen verhindert werden. Optimierung von Ausbeute und Marge in Raffinerien: Kombinierte KI-Lösung zur Echtzeit-Optimierung der Rohölzusammensetzung, zur Modellierung der Anlagenausbeute und zur Margenmaximierung in Destillations-, Cracking- und Aufbereitungsanlagen. Liefert transparente, anwenderfreundliche Empfehlungen mit vollständiger Modellinterpretierbarkeit wobei nicht nur aufgezeigt wird, was zu ändern ist, sondern auch warum -, einschließlich Übersteuerungsfunktion und lückenlosen Prüfpfaden für jede KI-generierte Entscheidung.

Kombinierte KI-Lösung zur Echtzeit-Optimierung der Rohölzusammensetzung, zur Modellierung der Anlagenausbeute und zur Margenmaximierung in Destillations-, Cracking- und Aufbereitungsanlagen. Liefert transparente, anwenderfreundliche Empfehlungen mit vollständiger Modellinterpretierbarkeit wobei nicht nur aufgezeigt wird, was zu ändern ist, sondern auch warum -, einschließlich Übersteuerungsfunktion und lückenlosen Prüfpfaden für jede KI-generierte Entscheidung. Echtzeit-Betriebszentrum P&ID-Analysen: Eine einheitliche Plattform zur Betriebsüberwachung, die Live-SCADA-/DCS-Daten mit interaktiven P&ID-Überlagerungen, KI-gestützter Alarmoptimierung und einem integrierten Betriebsassistenten kombiniert. Die Bediener sehen die Prozessbedingungen in Echtzeit direkt auf den technischen Diagrammen, erhalten kontextbezogene Anleitungen bei Abweichungen und können auf Expertenunterstützung aus der Ferne zugreifen wodurch die Reaktionszeit bei Prozessstörungen verkürzt und der Kontextwechsel zwischen HMI-Bildschirmen und Dokumentation vermieden wird.

Eine einheitliche Plattform zur Betriebsüberwachung, die Live-SCADA-/DCS-Daten mit interaktiven P&ID-Überlagerungen, KI-gestützter Alarmoptimierung und einem integrierten Betriebsassistenten kombiniert. Die Bediener sehen die Prozessbedingungen in Echtzeit direkt auf den technischen Diagrammen, erhalten kontextbezogene Anleitungen bei Abweichungen und können auf Expertenunterstützung aus der Ferne zugreifen wodurch die Reaktionszeit bei Prozessstörungen verkürzt und der Kontextwechsel zwischen HMI-Bildschirmen und Dokumentation vermieden wird. Intelligente Planung von Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen: KI-gestütztes Planungs- und Ausführungsmanagement für geplante Turnarounds, Stillstände und Betriebsunterbrechungen. Integriert Arbeitsumfang, Inspektionsergebnisse, Terminplanung für den kritischen Pfad, Auftragnehmermanagement und Materialverfügbarkeit, um die Dauer der Instandhaltungsarbeiten zu verkürzen, Kostenüberschreitungen zu kontrollieren und eine sichere Wiederinbetriebnahme zu gewährleisten. Befasst sich mit dem kosten- und risikoreichsten geplanten Ereignis im Energiebereich.

KI-gestütztes Planungs- und Ausführungsmanagement für geplante Turnarounds, Stillstände und Betriebsunterbrechungen. Integriert Arbeitsumfang, Inspektionsergebnisse, Terminplanung für den kritischen Pfad, Auftragnehmermanagement und Materialverfügbarkeit, um die Dauer der Instandhaltungsarbeiten zu verkürzen, Kostenüberschreitungen zu kontrollieren und eine sichere Wiederinbetriebnahme zu gewährleisten. Befasst sich mit dem kosten- und risikoreichsten geplanten Ereignis im Energiebereich. Informationen zu Fackelgas- und flüchtigen Emissionen: Echtzeitüberwachung und KI-gestützte Reduzierung von Fackelvorgängen, diffusen Methanemissionen und VOC-Freisetzungen in den Bereichen Produktion, Verarbeitung und Raffineriebetrieb. Erkennt abnormale Abfackelungsbedingungen, ermittelt die Ursachen und empfiehlt betriebliche Anpassungen, um die Auswirkungen auf die Umwelt und das regulatorische Risiko zu minimieren mit automatisierter Berichterstattung, die den Anforderungen des EU-Emissionshandelssystems (EU ETS), der EU-Methanverordnung und der IED entspricht.

Echtzeitüberwachung und KI-gestützte Reduzierung von Fackelvorgängen, diffusen Methanemissionen und VOC-Freisetzungen in den Bereichen Produktion, Verarbeitung und Raffineriebetrieb. Erkennt abnormale Abfackelungsbedingungen, ermittelt die Ursachen und empfiehlt betriebliche Anpassungen, um die Auswirkungen auf die Umwelt und das regulatorische Risiko zu minimieren mit automatisierter Berichterstattung, die den Anforderungen des EU-Emissionshandelssystems (EU ETS), der EU-Methanverordnung und der IED entspricht. Rohrleitungsintegrität und Leckageortung: Kontinuierliche KI-Überwachung von Rohrleitungsnetzen zur Erkennung von Leckagen, Korrosionsfortschritt und Druckanomalien unter Einbeziehung von Durchflussausgleichsdaten, akustischen Messdaten und Aufzeichnungen aus Inline-Inspektionen. Erkennt Anomalien auf wenige Meter genau, unterscheidet Produktverluste von Messrauschen und lässt sich in GIS-Kartierungen integrieren, um schnelle Maßnahmen vor Ort entlang Sammelleitungen, Fernleitungen und Verteilungsnetzen zu ermöglichen.

Warum dies von Bedeutung ist: Energieanlagen weisen ein anderes Ausmaß an Auswirkungen auf die Anlagenwerte auf

In der Energiewirtschaft unterscheiden sich die Folgen eines Anlagenausfalls grundlegend von denen in den meisten anderen Industriezweigen. Ein Kompressorausfall auf einer Gasaufbereitungsplattform, ein verschmutztes Wärmetauschernetz in einer Raffinerie, ein unentdecktes Leck in einer Pipeline oder eine ungeplante Verlängerung einer Wartungsphase all dies hat Auswirkungen auf Sicherheit, Umwelt und Finanzen, die ein Maß an vorausschauender Intelligenz erfordern, das generische industrielle KI nicht bieten kann. Diese Anwendungen wurden unter Berücksichtigung dieser Realität entwickelt.

Im Energiebereich sind Betriebsbedingungen und der Zustand der Anlagen untrennbar miteinander verbunden. Ein Kompressor, der eine höhere Gaszusammensetzung verarbeitet, ein Wärmetauscher, der schwereres Rohöl verarbeitet, eine Pipeline, die in Spitzenlastzeiten unter erhöhtem Druck betrieben wird all dies verändert das Verhalten der Anlage und ihre Ausfallwahrscheinlichkeit. Allgemeine Tools zur vorausschauenden Instandhaltung, die auf Fertigungsdaten trainiert wurden, können diese Zusammenhänge nicht interpretieren. Die industrielle Ontologie von IRIS Foundry berücksichtigt die physikalischen Gesetzmäßigkeiten des Energiebetriebs und ermöglicht es der Plattform, echte Verschleißerscheinungen von normalen Betriebsschwankungen zu unterscheiden und Wartungsressourcen dort einzusetzen, wo sie die schwerwiegendsten Ausfälle verhindern können.

Entwickelt für die komplexe Datenwelt der Energiewirtschaft

Energieanlagen generieren Anlagen- und Prozessdaten über grundsätzlich inkompatible Systeme hinweg: OSIsoft PI-Historien, SCADA-Plattformen, Datenbanken für das Inspektionsmanagement, Instandhaltungssysteme, Laborinformationssysteme und unternehmensweite ERP-Plattformen. IRIS Foundry führt diese Datenströme in einer einzigen, kontrollierten Informationsschicht zusammen ohne dass die Betreiber ihre bestehende Infrastruktur ersetzen müssen. Auf dieser einheitlichen Grundlage werden Anwendungen bereitgestellt, die Echtzeit-Sensorinformationen mit der Anlagenhistorie, Inspektionsprotokollen und dem betrieblichen Kontext kombinieren, um Erkenntnisse zu gewinnen, die sowohl im Kontrollraum umsetzbar sind als auch an die Geschäftsleitung und die Aufsichtsbehörden weitergeleitet werden können.

Das Ergebnis ist eine Lösung für betriebliche Datenanalyse, die sich von einer einzelnen Raffinerieanlage bis hin zu globalen Portfolios mit mehreren Standorten skalieren lässt, sich an die bestehende Infrastruktur anpasst und bereits innerhalb von Wochen statt Monaten einen messbaren Return on Intelligence liefert.

Entwickelt für den produktiven Einsatz auf Microsoft Azure

Diese Anwendungen wurden mit IRIS Forge, der KI-basierten Codegenerierungslösung von SymphonyAI, entwickelt und integrieren Microsoft Foundry, Azure Kubernetes Service (AKS), Azure Edge Runtime und weitere Komponenten, um die kritischsten Engpässe im Energie- und Rohstoffbetrieb zu beseitigen.

Die Anwendungen wurden auf Azure aufgebaut, um Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Sicherheit zu gewährleisten und die enormen Datenmengen zu bewältigen, die von Energieanlagen generiert werden. Sie nutzen eine robuste, Azure-native Architektur:

Echtzeit-Informationen: Mithilfe von Azure IoT Operations verarbeiten die Anwendungen kritische Daten direkt an der Quelle und ermöglichen so eine Entscheidungsfindung mit geringer Latenz, die für kritische Echtzeitentscheidungen bei kontinuierlichen Prozessen unerlässlich ist.

Skalierbarkeit auf Unternehmensniveau: Die auf Azure Kubernetes Service (AKS) und Azure Data Lake basierende Suite lässt sich von einer einzelnen Instanz bis hin zu globalen Bereitstellungen an mehreren Standorten mit hoher Verfügbarkeit skalieren.

Kompromisslose Sicherheit: Die Plattform nutzt Microsoft Entra und Azure Key Vault, um sicherzustellen, dass sensible firmeneigene Produktionsrezepturen und Betriebsdaten geschützt bleiben.

Über die Betriebsdaten hinaus lässt sich IRIS Foundry über das Model Context Protocol (MCP) in Microsoft Teams und Microsoft 365 Copilot integrieren. Diese Integration ermöglicht den Einsatz von Live Industrial Copilots innerhalb von Teams, sodass Werksleiter und Bediener den Produktionsstatus abfragen, Benachrichtigungen bei Abweichungen erhalten und gemeinsam an der Ursachenanalyse arbeiten können, ohne ihre Kollaborationsplattform verlassen zu müssen wodurch der Zugang zu wertvollen industriellen Erkenntnissen für alle zugänglich wird.

Perspektiven aus der Führungsebene

"Energieversorger verwalten einige der Anlagen mit den schwerwiegendsten Folgen in der Industrie Anlagen, bei denen ein übersehenes Fehlersignal nicht nur Produktionsausfälle bedeutet, sondern auch Sicherheitsvorfälle, Umweltunfälle oder behördliche Maßnahmen. Diese Anwendungen wurden für genau dieses Risiko entwickelt. Sie kombinieren detaillierte Fachmodelle darüber, wie sich Energieanlagen tatsächlich verschlechtern, mit der kausalen Logik, die erforderlich ist, um eine echte Warnung von Störsignalen zu unterscheiden und das im betrieblichen Kontext jeder einzelnen Anlage, nicht anhand einer generischen Basislinie. Das ist industrielle KI, wie sie jede anlagenintensive Branche benötigt Prateek Kathpal, President of Industrial, SymphonyAI

"Die Energiewende verschärft die datentechnischen Herausforderungen für Energieversorger. Sie müssen gleichzeitig veraltete Infrastruktur und neue digitale Anlagen verwalten und das unter immer strengeren Emissionsvorschriften und mit immer weniger Personal. IRIS Foundry bietet den Betreibern die intelligente Ebene, die diese Welten miteinander verbindet vom Sensor an einem 30 Jahre alten Kompressor bis zum Emissionsbericht auf dem Schreibtisch des CEO und das, ohne dass sie die Infrastruktur, die sie über Jahrzehnte hinweg aufgebaut haben, komplett austauschen müssen." Kumar Abhimanyu, SVP of Strategic Partnerships, SymphonyAI

"Energieversorger verwalten Anlagen, bei denen Zuverlässigkeit, Sicherheit und Emissionsbilanz untrennbar miteinander verbunden sind, und allgemeine KI wird diesen Anforderungen einfach nicht gerecht", sagte Darryl Willis, Corporate Vice President für den Bereich Energie und Rohstoffe bei Microsoft. "Die speziell entwickelten Anwendungen von SymphonyAI auf der Microsoft-Plattform helfen Energieversorgern dabei, komplexe Betriebsdaten in verwertbare Erkenntnisse umzuwandeln und so die Zuverlässigkeit der Anlagen, die Betriebsleistung und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in großem Maßstab zu verbessern."

Erhältlich auf der Hannover Messe 2026

Energieunternehmen, die die Hannover Messe 2026 besuchen, können sich am Stand von SymphonyAI selbst ein Bild von der gesamten Produktpalette machen. In Live-Demonstrationen werden die Vorhersage von Ausfällen rotierender Anlagen, die Optimierung der Raffinerieausbeute, Echtzeit-P&ID-Analysen sowie die Überwachung von Fackelemissionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Energiebranche vorgestellt.

Über SymphonyAI

SymphonyAI bietet branchenspezifische KI-Plattformen, die reale Geschäftsprozesse automatisieren vom Merchandising im Einzelhandel über die Prävention von Finanzkriminalität bis hin zur vorausschauenden Anlagenwartung und dem IT-Servicemanagement. Unsere KI-Plattformen, denen weltweit mehr als 2.000 Unternehmen vertrauen, sind auf Branchenontologien und -workflows vortrainiert und können innerhalb von Geschäftsprozessen in großem Maßstab Schlussfolgerungen ziehen, Entscheidungen treffen und handeln. Dies ermöglicht eine Bereitstellung und echte Ergebnisse innerhalb weniger Wochen darunter bis zu 200 Millionen US-Dollar an zusätzlichen Gewinnen im Einzelhandel, eine Reduzierung von Fehlalarmen im Bankwesen um ca. 70 und eine Verringerung der Ausfallzeiten in der Fertigung um 20 %. Erfahren Sie mehr unter www.symphonyai.com.

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