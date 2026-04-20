© Foto: DALL-EDie US-Staatsverschuldung rast auf die 40-Billionen-Dollar-Marke zu. Nun warnt Ex-Finanzminister Paulson vor einem gefährlichen Kontrollverlust am Bondmarkt - mit fatalen Folgen.Der US-Anleihenmarkt gilt seit Jahrzehnten als das unerschütterliche Fundament des globalen Finanzsystems. Wenn die Weltwirtschaft bebt, flüchten Investoren in US-Staatsanleihen, da diese als die sicherste Anlageform der Erde gelten. Doch dieses Vertrauen bekommt Risse. Henry Paulson, der als US-Finanzminister das Land durch die Finanzkrise 2008 steuerte, schlägt nun Alarm: Der Markt für US-Schuldtitel könnte vor einer massiven Belastungsprobe stehen. Das Kernproblem ist die schiere Last der Verbindlichkeiten. Mit …Den vollständigen Artikel lesen
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