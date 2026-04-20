Donald Trump hatte eine wahre Strafzollorgie losgetreten und alles und jeden besteuert bezollt. Er behauptet weiterhin, die Zölle würden von den bösen ausländischen Unternehmen gezahlt, die die USA ausbeuten würden. Doch die Realität sieht anders aus, wie Erhebungen zeigen: gut 90% der Zölle werden an die US-Verbraucher weitergegeben, die damit (fast) die ganze Last trage. De facto erweisen sich die Zölle als verklausulierte Steuererhöhungen.
Das ist aber nicht der Grund, weshalb der Oberste Gerichtshof der USA am 20. Februar einen Großteil der Trump'schen Zölle für rechtswidrig erklärt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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