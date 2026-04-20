Calgary, Alberta--(Newsfile Corp. - Montag, 20. April 2026) - PlasCred Circular Innovations Inc. (CSE: PLAS) (FSE: XV2) ("PlasCred" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es aufgrund der starken Investorennachfrage den Umfang seiner zuvor angekündigten nicht vermittelten Privatplatzierung gemäß der Finanzierungsausnahme für börsennotierte Emittenten des National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions ("NI 45-106") (das "Angebot") von einem Bruttoerlös von bis zu 5.000.000 CAD auf einen Bruttoerlös von bis zu 7.000.000 CAD angehoben hat. Das erhöhte Angebot wird in Tranchen abgeschlossen, wobei eine erste Tranche mit einem Bruttoerlös von etwa 5.000.000 CAD voraussichtlich am 21. April 2026 und eine zweite Tranche mit einem Bruttoerlös von bis zu 2.000.000 CAD voraussichtlich vor dem 13. Mai 2026 abgeschlossen wird. Die Erlöse aus dem erhöhten Angebot fließen in das allgemeine Betriebskapital und für die Weiterentwicklung der kommerziellen Anlage ("NEOS") des Unternehmens ein. Dies beinhaltet die detaillierte technische Planung, den Erhalt von Genehmigungen und die Beschaffung von Ausrüstung mit langer Vorlaufzeit.

Das erhöhte Angebot wird aus bis zu 41.176.471 Einheiten (jeweils eine "Einheit") zu einem Preis von 0,17 CAD pro Einheit bestehen und einen Bruttoerlös von bis zu 7.000.000 CAD einbringen. Die Mindesthöhe des Angebots beträgt 2.500.000 CAD (und das Unternehmen wird diese beim Abschluss der ersten Tranche des erhöhten Angebots überschreiten). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie am Kapital des Unternehmens (eine "Stammaktie") sowie einem Warrant für den Kauf einer Stammaktie (der "Warrant"). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie zu einem Preis von 0,22 CAD pro Stammaktie während eines Zeitraums von 36 Monaten nach dem Abschlussdatum der ersten Tranche (das "Abschlussdatum"). Die Warrants unterliegen einer Bestimmung über den vorzeitigen Verfall, die besagt: Wenn während eines Zeitraums von zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen zwischen dem geltenden Abschlussdatum und dem regulären Verfall der Warrants der tägliche volumengewichtete Durchschnittskurs der Stammaktien an der CSE (oder einer anderen Börse, an der der Großteil des Handelsvolumens stattfindet) an jedem dieser zehn aufeinanderfolgenden Tage 0,40 CAD übersteigt, kann das Unternehmen die Inhaber innerhalb von 30 Tagen nach diesem Ereignis schriftlich benachrichtigen. Daraufhin haben die Inhaber der Warrants 30 Tage Zeit, ihre Warrants auszuüben. Alle Warrants, die im Rahmen des erhöhten Angebots ausgegeben werden, unterliegen einer Ausübungsbeschränkung, die 61 Tage nach dem geltenden Abschlussdatum abläuft.

Vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden behördlichen Vorschriften und in Übereinstimmung mit NI 45-106 werden die Einheiten Käufern mit einem Wohnsitz in allen kanadischen Provinzen mit Ausnahme von Quebec gemäß der Finanzierungsausnahme für börsennotierte Emittenten laut Teil 5A von NI 45-106 in der Fassung der Coordinated Blanket Order 45-935 - Exemptions from Certain Conditions of the Listed Issuer Financing Exemption (die "Finanzierungsausnahme für börsennotierte Emittenten") zum Kauf angeboten. Es wird erwartet, dass die aus dem Verkauf der Einheiten emittierbaren Wertpapiere gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen sofort frei handelbar sind, wenn sie an Käufer mit Wohnsitz in Kanada verkauft werden.

Die Gesellschaft kann an berechtigte Personen, die Zeichner für das erhöhte Angebot vermitteln, Vermittlungsgebühren zahlen, die sich aus folgenden Komponenten zusammensetzen: (i) eine Barprovision in Höhe von 7% der Bruttoerlöse aus dem Verkauf von Einheiten an von dieser Person vermittelte Zeichner und (ii) die Ausgabe von nicht übertragbaren Makler-Warrants, die ihren Inhaber berechtigen, jene Anzahl an Stammaktien zu erwerben, die 7% der Anzahl an Einheiten entspricht, die an von dieser Person vermittelte Zeichner verkauft wurden, und die über einen Zeitraum von 36 Monaten nach dem geltenden Abschlussdatum zu einem Preis von 0,22 CAD pro Stammaktie ausgeübt werden können. Der Abschluss des erhöhten Angebots steht unter dem Vorbehalt der Einholung aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die CSE.

Es gibt ein geändertes und neu gefasstes Angebotsdokument (das "Angebotsdokument") im Zusammenhang mit dem erhöhten Angebot, das unter dem Profil des Unternehmens auf www.sedarplus.ca abgerufen werden kann. Potenzielle Anleger sollten das Angebotsdokument lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika dar, noch soll es zu einem Verkauf der Wertpapiere in Gerichtsbarkeiten kommen, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre. Die angebotenen Wertpapiere wurden nicht gemäß dem Securities Act der USA oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen US-Bundesstaaten registriert und werden es auch zukünftig nicht. Sie dürfen in den Vereinigten Staaten ohne vorherige Registrierung oder ohne eine anwendbare Ausnahmeregelung von den Registrierungsanforderungen des Securities Act der USA und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten weder angeboten noch verkauft werden.

Über PlasCred Circular Innovations Inc.

PlasCred ist ein in Alberta ansässiges Unternehmen, das eine fortschrittliche Kunststoffrecyclinganlage entwickelt. Die von dem Unternehmen entwickelte modulare Plattform wandelt gemischte Kunststoffabfälle in raffiniertes Kohlenwasserstoff-Kondensat um, das in der Produktion von Neukunststoffen, als Rohstoff in der Petrochemie und in vorgelagerten Energieanwendungen eingesetzt wird. Weitere Informationen über PlasCred finden Sie auf unserer Website unter www.PlasCred.com.

IM NAMEN DES VORSTANDS

Troy Lupul - President & CEO

Kontaktdaten

Zukunftsgerichtete Aussagen

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung gehören unter anderem: der Abschluss der ersten und zweiten Tranche des erhöhten Angebots zu den hier beschriebenen Bedingungen oder überhaupt; die voraussichtlichen Abschlusstermine des erhöhten Angebots und die Verwendung der Erlöse aus dem erhöhten Angebot. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Annahmen und Erwartungen der Geschäftsleitung. Diese unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den ausdrücklichen oder impliziten abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem: Bau-, Inbetriebnahme- und Anlaufrisiken; Kostenüberschreitungen; Verzögerungen oder Unterbrechungen in der Lieferkette; die Fähigkeit, die Nennkapazität im großen Maßstab zu erreichen und aufrechtzuerhalten; Änderungen in der Verfügbarkeit, Zusammensetzung oder Preisgestaltung von Rohstoffen; Schwankungen der Rohstoffpreise und Wechselkurse; Nichterfüllung von Abnahme-, Finanzierungs- oder strategischen Vereinbarungen durch Vertragspartner; Änderungen der geltenden Gesetze, Vorschriften oder EPR-Anforderungen (Erweiterte Herstellerverantwortung); die Unfähigkeit, Genehmigungen zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; nachteilige Änderungen der Marktnachfrage nach fortschrittlichen Recyclingprodukten; Änderungen der ESG-Berichtsstandards (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung); Probleme bei Technologieleistung oder -zuverlässigkeit sowie allgemeine wirtschaftliche, politische und Kapitalmarktbedingungen. Diese und andere Faktoren, die sich auf zukünftige Ergebnisse auswirken könnten, werden in den kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens erörtert, die in seinem Profil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für künftige Leistungen, und Leser:innen sollten sich nicht übermäßig darauf verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu revidieren oder zu aktualisieren, um neuen Ereignissen, Umständen oder anderen Faktoren Rechnung zu tragen, sofern nicht gemäß geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Canadian Securities Exchange (betrieben von CNSX Markets Inc.) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

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Source: PlasCred Circular Innovations Inc.