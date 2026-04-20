Führungskräfte von in Dubai ansässigen Unicorn-Unternehmen haben den Status des Emirats als globaler Knotenpunkt für digitale Innovation und technologiegetriebenes Wachstum bekräftigt. Die Führungskräfte hoben Dubais zukunftsorientiertes regulatorisches Umfeld, die fortschrittliche Infrastruktur und die Fähigkeit, internationale Talente anzuziehen, als Schlüsselfaktoren hervor, die die Attraktivität für wachstumsstarke digitale Unternehmen stärken.

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Leaders of Dubai-based unicorns hail city as global innovation hub shaping future technology and driving the digital economy (Photo: AETOSWire)

Sie stellten fest, dass sich Dubai zu einer strategischen Startrampe für ambitionierte Unternehmen entwickelt hat, die ein agiles Geschäftsumfeld bietet, das Innovationen fördert und die Expansion in regionale und internationale Märkte ermöglicht. Die Führungskräfte lobten zudem die enge Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor innerhalb des digitalen Ökosystems von Dubai, die von der Dubai Chamber of Digital Economy, einer der drei Kammern unter dem Dach der Dubai Chambers, unterstützt wird.

Mohamad Ballout, CEO und Mitbegründer von Kitopi, erklärte: "Das digitale Ökosystem Dubais war ein wesentlicher Faktor für unser Wachstum. Die Stadt bietet eine starke Kombination aus zukunftsorientierten Vorschriften, einer Infrastruktur von Weltklasse, Zugang zu herausragenden Fachkräften und einem Geschäftsumfeld, das es einfacher macht, schnell zu entwickeln, zu testen und zu skalieren. Die Anbindung an regionale und globale Märkte war ebenfalls von entscheidender Bedeutung, als wir unsere Ambitionen über die Vereinigten Arabischen Emirate hinaus ausgeweitet haben."

Fernando Fanton, Chief Product and Technology Officer bei Property Finder, erklärte: "Dubai ist nicht mehr nur ein Ort, an dem man ein Unternehmen gründen kann; es ist der Ort, an dem man die Zukunft seiner Branche gestalten kann. Die hochmoderne digitale Infrastruktur und die transparenten Rahmenbedingungen des Emirats ermöglichen es uns, Tools effizient zu testen, weiterzuentwickeln und zu skalieren, während enge Beziehungen zu Investoren und Aufsichtsbehörden uns dabei helfen, komplexe Sachverhalte zu bewältigen und Erkenntnisse in umsetzbare Lösungen zu verwandeln."

Roman Axelrod, Gründer und Managing Partner bei XPANCEO, sagte: "Dubai entwickelt sich zu einem neuen globalen Magneten für Innovation, ganz im Sinne des ursprünglichen Geistes des Silicon Valley; dabei bleibt es jedoch den Grundsätzen treu, auf denen es gegründet wurde: unmögliche Herausforderungen durch globale Partnerschaften in strategische Chancen zu verwandeln. Die eigentliche Frage für Gründer lautet heute nicht mehr, ob Dubai ambitionierte wissenschaftliche Forschung und Entwicklung fördern kann, sondern ob Ihr eigener Ehrgeiz groß genug ist, um mit Dubais Vision Schritt zu halten."

Über die Dubai Chamber of Digital Economy

Die Dubai Chamber of Digital Economy setzt sich dafür ein, Dubai als weltweit führenden Standort für die digitale Wirtschaft zu positionieren. Zu ihren Aufgaben gehört es, Unternehmen, Fachkräfte und Investoren anzuziehen und gleichzeitig ein günstiges Umfeld für das Wachstum digitaler Unternehmen zu schaffen.

Quelle: AETOSWire

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