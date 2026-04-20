Nicht bei Edel- und Industriemetallen oder Öl und Gas dürfte die nächste Rohstoffrallye anstehen, sondern bei Agrarrohstoffen wie Kakao. Das sind die Gründe. Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche - Kakao Nicht nur mit Aktien, sondern auch mit Rohstoffen haben Anlegerinnen und Anlegern in den vergangenen Jahren gutes Geld verdienen können. Während Edelmetalle wie Gold und Silber als sichere Anlagen gefragt waren und zwischenzeitlich einen spekulativen Boom erlebten, kletterten die Preise für Industriemetalle wie Aluminium und Kupfer aufgrund einer stetig steigenden Nachfrage nicht zuletzt auch im Zusammenhang mit dem KI- und Rüstungsboom. Andere Rohstoffe wiederum, darunter vor allem …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE