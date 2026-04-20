DJ PTA-Adhoc: bet-at-home.com AG: Veränderungen im Vorstand
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
bet-at-home.com AG: Veränderungen im Vorstand
Düsseldorf (pta000/20.04.2026/19:30 UTC+2)
Veränderungen im Vorstand
Der Aufsichtsrat der bet-at-home.com AG (nachfolgend auch die "Gesellschaft") hat heute Herrn Mag. Stefan Sulzbacher zum Mitglied des Vorstands und zum Vorsitzenden des Vorstands der Gesellschaft bestellt. Herr Sulzbacher ist Absolvent der Wirtschaftswissenschaften der Johannes Kepler Universität Linz. Er verfügt über langjährige Erfahrung in der Unternehmensführung in der Wett- und Glücksspielbranche, insbesondere als Vorstand der Interwetten Gruppe. Darüber hinaus ist er Vorstandsvorsitzender des Deutschen Verbands für Telekommunikation und Medien e.V. (DVTM), der als einer von drei Verbänden die Interessen der Glücksspielbranche in Deutschland vertritt. Der bisherige alleinige Vorstand, Herr Claus Retschitzegger, dessen Bestellung auf ein Jahr befristet war, scheidet planmäßig aus dem Vorstand aus. Herr Retschitzegger ist seit dem Jahr 2007 im Konzern der Gesellschaft tätig und war vor seiner Bestellung als Vorstand als Director Legal, Public Affairs and Corporate Communications der bet-at-home.com-Gruppe tätig. Er wird dem Führungsteam der Gruppe weiterhin angehören.
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April 20, 2026 13:30 ET (17:30 GMT)