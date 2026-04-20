Horse Powertrain, ein globaler Marktführer im Bereich innovativer, emissionsarmer Antriebssysteme, stellt auf der Beijing Auto Show 2026 einen neuen "All-in-One"-Antrieb vor: den X-Range C15 Direct Drive.

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Left-facing view of the HORSE X-Range C15 Direct Drive

Der superkompakte X-Range C15 Direct Drive integriert einen vollen Hybridantrieb einschließlich 4-Zylinder-Motor, Getriebe, Leistungselektronik und einen Elektromotor in eine einzige kompakte Baugruppe mit einem gemeinsamen Gehäuse, das an den rückwärtigen Hilfsrahmen montiert wird und damit eine doppelt isolierte Anbringung für beste NVH-Werte ermöglicht.

Der X-Range C15 Direct Drive ist als "All-in-One"-Antrieb konzipiert und soll die rückwärtige Elektroantriebsbaugruppe einer bestehenden BEV-Plattform ersetzen. Er ermöglicht den Einsatz einer einzigen gemeinsamen Plattform für alle BEV-, HEV-, PHEV- und REEV-Aufstellungen des Herstellers ohne signifikante Veränderungen des Fahrzeugdesigns oder der Produktionsumgebung.

Der neue Antrieb ist das neueste Mitglied der X-Range-Serie von Horse Powertrain mit dem Hybridfähigkeiten zu dedizierten BEV-Plattformen hinzugefügt werden können. Damit haben Autohersteller die Möglichkeit, den rückwärtigen Elektroantrieb ihrer Fahrzeuge auszuwechseln. Das Modell gesellt sich zum HORSE F15 (einem "All-in-One"-Antrieb, der den vorderen Elektroantrieb einer BEV-Plattform ersetzen soll) und zum HORSE C15 (einem superkompakten Motor und Generator, der als Range Extender bestehender Antriebssysteme fungiert).

Der X-Range C15 Direct Drive bietet einen 4-Zylinder-, 1,5-Liter-Motor, der in eine Saugmotorkonfiguration für Anwendungen mit niedrigerem Energieverbrauch, wie etwa B- und C-Segmentfahrzeuge, installiert oder für größere D-Segmentfahrzeuge und LCV mit einem Turbolader ausgestattet werden kann. Der Saugmotor kann eine Leistung von bis zu 70 kW und der Turbolademotor eine Leistung von 120 kW erbringen.

Der Antrieb integriert den Motor mit einem dedizierten Hybridgetriebe und einem Satz von Elektromotoren in einem einzigen gemeinsamen Gehäuse mit flachem Profil. Die beiden Motoren werden in einer P1 P3-Konfiguration installiert: einer am Ende der Kurbelwelle des Motors und der andere an der Antriebswelle des Getriebes.

Der P1-Motor agiert in erster Linie als Generator im Serien- und Parallelmodus. Als Generator kann er 70 kW für die Saugmotorvariante des X-Range C15 Direct Drive und 110 kW für die Turboladervariante erzeugen.





Der P3-Motor ist für Elektrotraktion vorgesehen entweder unabhängig vom Motor im seriellen Modus oder zusammen mit dem Motor im Parallelmodusbetrieb. Bei der Direktverbindung von Motor und Rad, die im Parallelmodus aktiviert ist, verbessert sich die gesamte Systemeffizienz über alternative reichweitenvergrößerte oder reine Serienmodushybridsysteme.

Je nach den Anforderungen des Fahrzeugherstellers kann der X-Range C15 Direct Drive entweder für den vollständigen Hinterradantrieb des Fahrzeugs eingesetzt werden oder ein Fahrzeug mit Allradantrieb unterstützen, wenn er zusammen mit einem weiteren Elektroantrieb an der Vorderachse des Fahrzeugs genutzt wird.

Der Montageort ermöglicht zudem die kompakte Integration des Auspuffs und der Abgasnachbehandlungssysteme an der Hinterseite des Autos, was maximalen Platz für Batterien oder den Fahrgastraum lässt.

Der X-Range C15 Direct Drive enthält die gesamte Suite an Leistungselektronik, die für moderne Hybridantriebe erforderlich ist, und wurde für den Einbau mit zusätzlichen Systemen wie DC/DC-Konverter, Bordladegerät und 800-V-Ladebooster konzipiert.

Matias Giannini, Chief Executive Officer von Horse Powertrain, sagte dazu: "Die X-Range-Antriebsfamilie spiegelt die heutigen Marktrealitäten wider und ermöglicht Fahrzeugherstellern die rapide Umstellung von BEV auf Hybridfahrzeuge und Range Extender, die alle eine einzige Plattform nutzen. Der X-Range C15 Direct Drive ist ein "All-in-One"-Antrieb, der es möglich macht, BEV-Plattformen auf HEV, PHEV und REEV umzustellen, ohne dass umfangreiche Neugestaltung oder Werkzeugänderungen erforderlich sind, was die Markteinführungszeit verkürzt, BEV-Investitionen amortisiert und den vielfältigen Mobilitätsansprüchen im heutigen globalen Markt gerecht wird."

Über Horse Powertrain

Horse Powertrain ist ein globaler Marktführer im Bereich innovativer, emissionsarmer Hybrid- und Verbrennungsantriebslösungen und unterstützt Automobilhersteller mit einem breiten Spektrum an Systemen, darunter Motoren, Getriebe, Leistungselektronik, Range Extender und integrierte Hybridplattformen. Horse Powertrain ist in Europa, China und Südamerika tätig, beschäftigt über 19.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 18 Werken und fünf Forschungs- und Entwicklungszentren. Zu seinen 25 Kunden gehören die Renault Group, Geely Auto, Volvo Cars, Proton, Nissan und die Mitsubishi Motors Corporation. Horse Powertrain hat seinen Sitz in London, Großbritannien.

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