BÖRSE HEUTE: Ölpreise steigen, Märkte unter Druck (20.04.2026)

Die Börse heute wird maßgeblich von geopolitischen Spannungen rund um den Nahen Osten bestimmt. Besonders das Auslaufen der Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran sorgt für Unsicherheit. US-Präsident Donald Trump warnte vor einer möglichen Eskalation mit direkten militärischen Konsequenzen, sollte es zu keiner Einigung kommen.

Die Lage spitzt sich zusätzlich durch die Blockade der Straße von Hormus zu - einer der wichtigsten Handelsrouten für Öl, über die rund 20 - der globalen Lieferungen abgewickelt werden. Gleichzeitig erhöhen militärische Maßnahmen wie die Beschlagnahmung eines iranischen Frachtschiffs durch die US-Marine die Nervosität an den Märkten.

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