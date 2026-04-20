© Foto: Zhang Haofu - XinHuaAuftragseinbruch, Chinadruck, Energiekosten - die deutsche Industrie steckt in der Krise. Auf der Hannover Messe zeigt sie, wie sie sich neu erfinden will. Mit KI, Robotern, und erstmals auch mit Rüstung.Mehr als jedes zweite deutsche Maschinenbauunternehmen glaubt, dass seine technologische Führerschaft künftig ins Ausland abwandert oder bereits verloren ist. Das geht aus einer aktuellen Allensbach-Studie hervor. Es ist wohl kein Zufall, dass diese Zahl ausgerechnet zur Hannover Messe 2026 bekannt wird. Rund 4.000 Aussteller zeigen ab Montag auf dem weltgrößten Industrietreffen, wie sie die Antwort auf Niedergang und Bedeutungsverlust geben wollen: mit Künstlicher Intelligenz, …Den vollständigen Artikel lesen
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