70 % schnellere Erstellung von SQL-Abfragen. Mehr als 20 Stunden Zeitersparnis pro Monat. Ab sofort für alle Kunden verfügbar.

LONDON, April 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kleene.ai, eine KI-native Datenplattform für mittelständische und große Unternehmen, hat heute den KAI Assistant vorgestellt. Die neue Lösung ermöglicht es Datenteams und Fachanwendern, SQL-Abfragen per natürlicher Sprache zu erstellen, Datenpipelines zu analysieren und Fehler zu beheben sowie sich intuitiv in ihrer Datenlandschaft zu bewegen.

Da Datenteams zunehmend unter dem Druck stehen, mit weniger Ressourcen schneller Ergebnisse zu liefern, ersetzt KAI den bisherigen manuellen Workflow, bei dem Nutzer zwischen SQL-Konsole, Logdateien, Dokumentation und Chatverläufen wechseln müssen. Stattdessen bietet KAI eine zentrale, dialogbasierte Oberfläche direkt in der Plattform. Die Funktion steht ab sofort allen Bestandskunden zur Verfügung.

In der Early-Access-Phase konnten Teams SQL-Abfragen rund 70 % schneller erstellen und mehr als 20 Stunden pro Monat einsparen. Zeit, die zuvor für Fehlersuche, Berichtserstellung und die Optimierung von Abfragen benötigt wurde.

"Datenplattformen erfordern heute noch immer ein hohes Maß an technischer Expertise, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Genau das ändert der KAI Assistant", so Ian Liddicoat, CPO bei Kleene.ai. "Durch die direkte Integration von Natural Language Processing in unsere Transformations- und Pipeline-Ebene ermöglichen wir es nicht nur Dateningenieurinnen und -ingenieuren, sondern allen Teams, die tägliche Datenarbeit zu erledigen."

Was der KAI Assistant kann

KAI wird über Vertex AI von Google Gemini betrieben. Bei der Nutzung von Datenvorschauen werden sämtliche Daten vor der Verarbeitung durch ein Sprachmodell über AWS Bedrock in synthetische Daten umgewandelt, sodass keine echten Kundendaten offengelegt werden.

Zu den Startfunktionen von KAI gehören unter anderem die Erstellung und Optimierung von SQL-Abfragen per Spracheingabe, die Suche und Analyse von Datenpipelines, Schema-Vorschauen mit synthetischen Beispieldaten, logbasiertes Debugging sowie der Zugriff auf eine interaktive Dokumentation. Im Laufe des Jahres soll KAI in der Lage sein, komplette Datenpipelines zu erstellen sowie KI-Modelle für Preisgestaltung, Prognosen, Segmentierung und Medienoptimierung direkt per natürlicher Sprache zu steuern.

Datenschutz und Sicherheit

Es werden keinerlei Rohdaten von Kunden an LLMs übermittelt. Kleene.ai verwendet keine Kundendaten zum Training von Modellen. Der Zugriff ist rollenbasiert und durch bestehende Berechtigungssysteme geschützt.

Verfügbarkeit

Der KAI Assistant ist ab sofort für alle Kleene.ai-Kunden in sämtlichen Tarifstufen verfügbar. Einen ersten Eindruck erhalten Sie unter kleene.ai/ai-data-assistant oder über eine Demo-Anfrage unter kleene.ai/talk-to-an-expert .

Über Kleene.ai

Kleene.ai ist eine KI-native Datenplattform für mittelständische und große Unternehmen, darunter Huel, Bremont, Breast Cancer Now, Prince's Trust, CoinMENA und Hawkstone Brewery. Die Plattform kombiniert ELT-Datenintegration (Extract, Load, Transform) mit ML-gestützten Analysemodellen und unterstützt Unternehmen dabei, schneller fundierte, datenbasierte Entscheidungen zu treffen. Erfahren Sie mehr unter kleene.ai

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Medienkontakt: Lidiia Emelianova Head of Marketing, Kleene.ai lidiia.emelianova@kleene.ai