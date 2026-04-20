Die Anlage trägt zur Verkürzung der Entwicklungszyklen und zur Reduzierung der Anzahl von Kundenversuchen bei

PPG (NYSE: PPG) hat heute die Einrichtung einer hochmodernen Testanlage für strahlungshärtende Beschichtungen in seinem F&E-Kompetenzzentrum in Marly, Frankreich, bekannt gegeben. In dieser Anlage können verschiedene Härtungstechnologien getestet werden, darunter Infrarot (Infrared, IR), Ultraviolett (LED, Excimer- und Bogenlampen) sowie Elektronenstrahl (Electron Beam, EB). Durch diese Investition wird das Unternehmen in der Lage sein, die Produktionsbedingungen seiner Kunden realitätsgetreu nachzubilden, wodurch Entwicklungszyklen beschleunigt und die Anzahl der Kundenversuche reduziert werden können.

Im Gegensatz zur herkömmlichen thermischen Aushärtung wird bei der Strahlungshärtung, die bei oder nahe der Umgebungstemperatur erfolgt, weniger Energie benötigt. Durch diesen geringeren Energiebedarf lassen sich die Kohlenstoffemissionen um bis zu 65 %* senken, der Einsatz erneuerbarer Energiequellen kann sogar noch weitere Einsparungen erzielen. Zudem kommen bei Systemen mit UV- und EB-Aushärtung in der Regel 100 %-ige Feststoffformulierungen ohne Lösungsmittel zum Einsatz, wodurch die Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen reduziert oder ganz vermieden werden.

Abgesehen von den Nachhaltigkeitsvorteilen bieten UV- und EB-basierte Technologien erhebliche Produktivitätssteigerungen, da die Aushärtung innerhalb von Sekunden erfolgt und die Teile sofort zur Lagerung, Verpackung und zum Versand bereit sind.

"Unsere fundierte Expertise und unser breites Kompetenzspektrum im Bereich der Strahlungshärtung sind das Alleinstellungsmerkmal von PPG und festigen unsere Position als führender Anbieter energieeffizienter Beschichtungslösungen", so Mark Poland, Regional Technical Director, EMEA, Industrial Coatings bei PPG. "Dank dieser Investition können wir unsere Beschichtungstechnologien genau auf die spezifischen Produktionslinien, Prozesse und Härtungsbedingungen unserer Kunden abstimmen und somit messbare Leistungs- und Effizienzsteigerungen erzielen."

Marly ist ein zentraler Forschungs- und Entwicklungsknotenpunkt innerhalb des globalen Netzwerks von PPG, der Produktinnovationen vorantreibt und Kunden aus der Automobilindustrie, der allgemeinen Industrie, den Bereichen Coil-Coating, Extrusion sowie Spezialprodukte technisch unterstützt. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Forschung zu strahlungshärtbaren Technologien in seinem Coatings Innovation Center (CIC) in der Nähe von Pittsburgh sowie in mehreren regionalen Labors in den USA, Europa, Australien und China. Diese Standorte verfügen über eigenständige UV- und EB-Härtungsanlagen oder vollständig integrierte UV/EB-Anlagen, um Kunden bei der Entwicklung, dem Testen und der Validierung von energiehärtbaren Beschichtungen zu unterstützen und so den Energieverbrauch zu senken und die Produktionseffizienz zu steigern.

Weitere Belege für das Engagement zur Weiterentwicklung alternativer Härtungstechnologien sind die von PPG kürzlich vorgenommene Installation einer Pilotanlage zur Laserhärtung in seinem Werk für Pulverherstellung und Technik in Strongsville, Ohio, sowie die Einrichtung eines Laborsystems für Machbarkeitsstudien am CIC. Diese Investition soll die umfassende Kommerzialisierung der Laserhärtung für Pulverbeschichtungstechnologien beschleunigen.

Weitere Informationen rund um strahlungshärtende Beschichtungen finden Sie auf dieser Website.

*Quelle: European Coil Coating Association (ECCA)-Zero Carbon Coil Coating Study

PPG: WE PROTECT AND BEAUTIFY THE WORLD

Wir bei PPG (NYSE:PPG) arbeiten jeden Tag daran, Farben, Lacke und Spezialprodukte zu entwickeln und bereitzustellen, auf die unsere Kunden seit über 140 Jahren vertrauen. Wir lösen die größten Herausforderungen unserer Kunden mit viel Engagement und kreativen Ideen. Dabei arbeiten wir eng mit ihnen zusammen, um den für sie richtigen Weg in die Zukunft zu finden. Unser Hauptsitz befindet sich in Pittsburgh, wir sind in über 50 Ländern vertreten und erzielten im Jahr 2025 einen Nettoumsatz von 15,9 Milliarden US-Dollar. Wir bedienen Kunden aus dem Bauwesen, dem Konsumgüterbereich, der Industrie, dem Transportwesen sowie im Aftermarket. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.ppg.com.

Das PPG-Logo und We protect and beautify the world sind eingetragene Marken von PPG Industries Ohio, Inc.

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