Der Bitcoin konnte sich, im Zuge der jüngsten Euphorie wie auch Unsicherheiten, weiter nach oben arbeiten. Dabei wurde bereits zum Ausklang der vorangegangenen Woche die Abwärtstrendlinie seit Oktober 2025 attackiert. Zunächst gescheitert, setzte die Mutter aller Coins während des Wochenendhandels unter schwachen Umsätzen zurück, um zum heutigen Wochenauftakt wieder mit Stärke zu glänzen. Der Widerstand wartet Am Freitag erzielte der BTC/USD ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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